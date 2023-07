Nick Cave y Debbie Harry versionan a Jeffrey Lee Pierce

Desde 2009, The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project ha estado lanzando álbumes de homenaje de manera intermitente, en los cuales destacados músicos dan forma a las demos inacabadas del líder de Gun Club, Jeffrey Lee Pierce.

La cuarta y última entrega de la serie, The Task Has Overwhelmed Us, se lanzará en septiembre. Entre otros, cuenta con la participación de Mark Lanegan, Lydia Lunch, Dave Gahan, The Coathangers y Jim Jarmusch, además del atractivo dúo formado por Nick Cave y Debbie Harry.

El líder de The Bad Seeds y la cantante de Blondie se unen en la canción ‘On The Other Side’ que puedes escuchar a continuación.