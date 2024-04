Billie Eilish publicará su tercer disco en mayo

Billie Eilish confirma los primeros detalles del que será el sucesor de Happier Than Ever (Darkroom / Interscope Records), en el que la artista angelina canalizaba, de nuevo -y con más aspereza si cabe- el sinsentido del éxito, ese espejismo que parece que se adapta a los tiempos a golpe de talonario y risas enlatadas. Una espera de tres años que pronto terminará.

Su nuevo álbum se llamará Hit Me Hard And Soft y verá la luz en todo el mundo el 17 de mayo a través de Darkroom/Interscope Records. Un trabajo que no tendrá adelantos, ni singles previos y se escuchará el mismo día de su lanzamiento. Un álbum escrito por Billie Eilish junto a su hermano FINNEAS, su colaborador fetiche, que también lo ha producido.

Según confirma su hoja promocional estamos ante su trabajo más atrevido hasta la fecha, una colección de canciones diversas pero cohesionadas, que es ideal escuchar en su totalidad de principio a fin. El álbum hace exactamente lo que sugiere el título: te golpea con fuerza y suavidad tanto lírica como sonoramente, al tiempo que flexiona los géneros y desafía las tendencias por el camino. Una obra que viaja a través de un vasto y expansivo paisaje sonoro, sumergiendo a los oyentes en un completo espectro de emociones.

Hit Me Hard And Soft de Billie Eilish puede reservarse y preguardarse en este enlace.

Aún no podemos escuchar nada del disco, pero recordaremos dos canciones que publicó en 2022.

Escucha ‘TV’ y ‘The 30th’ de Billie Eilish