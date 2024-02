Black Grape – Orange Head (Dgaff Recordings)

¿Black Grape seguían en activo? Reconozco haber perdido la pista al grupo paralelo de Shaun Ryder, ese genio visionario que a finales de los 80 y principios de los 90 se adelantó a todo y a todos. Sabía que en 2017 resucitaron con un disco llamado Pop Voodoo que pasó sin pena ni gloria, pero hasta ahí.

La sombra de Happy Mondays sigue siendo muy alargada para seguir paseándola (o arrastrándola) por escenarios de medio mundo a pesar de haberse desintegrado tras ese fallido Yes Please (1992) -que cierto crítico que no recuerdo tuvo la genial idea de reseñar con un «No thanks»-, y haber vuelto a la vida discográfica en 2007 con Unkle Dysfunctional. El grupo sigue en activo, pero aún así el bueno de Ryder ha tenido la feliz idea de volver a reunirse con Kermit y grabar una nueva tanda de canciones con sus Black Grape que sin acercarse a los momentos más brillantes de su discografía, es un material más que disfrutable.

Orange Head está hecho de todos los ingredientes que puedes suponerle. Un artefacto dance-rock plagado de ritmos de hip hop, cadencias contagiosas y ese tono pesado y familiar de los recitados del bueno de Shaun, que le canta al paso del tiempo y al fin de la vida. Todo ello envuelto en los arreglos de «Dirt», el funk pegajoso de «Pimp Wars», los aires Morricone de «Losers», el aroma setentero de «Quincy» la psicodelia disco de «Panda» o la genialidad dub de «Sex On The Beach», que ya quisieran para sí Gorillaz.

Si en su día fue un visionario fundiendo antes que nadie el pop con la música de baile, ¿quién le va a negar el derecho a reivindicar un estilo que podría volver a estar en boga en cualquier momento por obra y gracia de la imperante nostalgia?

Escucha Black Grape – Orange Head