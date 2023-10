blink-182 – ONE MORE TIME… (Viking Wizard Eyes / Sony)

El regreso de la formación original de blink-182 no ha dejado de deparar alegrías a sus seguidores desde que volvieran a los escenarios. Una serie de conciertos que recientemente pasó por nuestro país y que ahora rematan intentándolo «una vez más…». Y es que ONE MORE TIME…, no solo es el reencuentro en el estudio del cantante y bajista Mark Hoppus, la guitarra y voz de Tom DeLonge y la batería de Travis Barker desde 2011, sino que es una vuelta a esas sensaciones que despiertan la esencia con la que les conocimos.

Su novena entrega refleja la madurez de una banda que, a pesar de su larga carrera y de que sus miembros superan la cincuentena, no ha perdido el espíritu juvenil que destilaban sus primeras producciones. Los californianos no se andan con experimentos y tiran de lo esperado en un disco que al igual que sus conciertos, te da lo que estás buscando. En él, escarban en sus raíces musicales tirando de su personal pop-punk o recordando los sonidos enérgicos que marcaron sus álbumes más queridos, como Dude Ranch (1997), Enema of the State (1999) o un Take Off Your Pants and Jacket (2001) con el que enlazan en su apertura, esa «Anthem Part 3» que evocando a la nostalgia sigue a su canción «Anthem Part Two» de 2001.

ONE MORE TIME… ofrece 17 canciones en 45 minutos para -tirando de tópicos-, funcionar como si de un recopilatorio del grupo se tratara; abarcando una amplia gama de estilos, desde el sonido característico de la banda hasta incursiones en el post-hardcore y la new wave. Se muestra la evolución de blink-182 a lo largo de su carrera, y a pesar momentos de imperfección, logra capturar la esencia de lo que les unió a principios de los 90 y la celebración de una trayectoria musical de peso, a pesar de contar con algunos altibajos.

Temas como la hermandad, el triunfo, la muerte, las crisis existenciales y la lucha de Mark Hoppus contra el cáncer se entrelazan en las letras, creando una atmósfera emotiva y reflexiva que se hace evidente en canciones como «You Don’t Know What You Got», que transmite un mensaje de gratitud y reflexión sobre la vida. «No quiero esperar para hacer esto una vez más», canta Tom en «One More Time», presagiando el impacto que provocaron adelantos como la exitosa «Ending», la gamberra y ramonera «Dance With Me» o el brillo de «Fell In Love». Sorprenden con los sintetizadores de «Blink Wave», mientras que en «Turpentine» utilizan su característico humor inmaduro para abordar temas más oscuros, mientras que «Childhood» cierra el álbum de manera introspectiva, cuestionando el paso del tiempo y la pérdida de la inocencia.

A pesar de lo irregular del contenido, el regreso de blink-182 no desvirtúa en absoluto sus mejores épocas, más bien al contrario. Es un más que digno compañero que mira sin nostalgia hacia atrás (“When We Were Young”) y se vanagloria de seguir en la brecha. Que sea por mucho tiempo.

Escucha blink-182 – ONE MORE TIME…