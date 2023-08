Bombay Bicycle Club avanzan ‘I Want To Be Your Only Pet’

Bombay Bicycle Club están de regreso con el sucesor de Everything else has gone wrong. La banda británica vuelve con su sexto disco titulado My Big Day, que verá la luz el 20 de octubre de 2023. Este trabajo ha sido producido por Jack Steadman, vocalista y guitarrista de la banda, en el propio estudio del grupo.

Entre los colaboradores vocales destacados se encuentran Damon Albarn, Jay Som, Nilüfer Yanya y Holly Humberstone. Además, hay un quinto invitado especial que participa en una canción junto a la banda, la cual será estrenada a finales de este verano.

Otro de sus temas es «I Want To Be Your Only Pet», un torbellino febril y desequilibrado que construye tensión armónica con voces frenéticas, y culmina en un estallido explosivo que sin duda prosperará en la presentación en vivo de la banda.

Escucha ‘I Want To Be Your Only Pet’ de Bombay Bicycle Club