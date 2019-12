Bombay Bicycle Club estrenan el tercer adelanto de su disco

Bombay Bicycle Club publican “Racing Stripes”, tercer adelanto del que será su quinto álbum, Everything Else Has Gone Wrong. Dicho trabajo verá la luz el próximo 17 de enero a través de Caroline/Islands Records y será su primer largo en seis años.

“Racing Stripes” es una hermosa canción con un especial significado para la banda ya que surgió durante un breve periodo en el que el que el vocalista Jack Steadman tuvo dificultades para escribir. “Esta canción es un buen ejemplo de la montaña rusa por la que pasé. Pensaba ‘esto es todo, no puedo hacer más’; y a la mañana siguiente ya era como ‘es una canción realmente buena, ¡qué alivio!’”, cuenta el propio Steadman.

“’Racing Stripes’ es la primera canción que hacemos que siento que puedes cantar mientras sostienes un mechero en el aire”, comenta el guitarrista Jamie MacColl.

“Racing Stripes” se convierte así en otro excelente adelanto de Everything Else Has Gone Wrong, trabajo que ya se perfila como el mejor de la banda y como uno de los candidatos a mejor disco británico del 2020. Este nuevo álbum ha sido escrito por Cornwall y grabado en Estados Unidos junto al ganador de un Grammy John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, The War On Drugs).

Este nuevo disco encapsula todos los ingredientes por los que esta banda británica se hizo tan popular llegando a ser nominados a un Mercory Prize y alcanzar el número uno de ventas con su anterior trabajo, So Long, See You Tomorrow (2014).

A principios de verano, Bombay Bicycle Club conmemoraban el décimo aniversario de su frenético debut, I Had The Blues But I Shook Them Loose, anunciando una serie de conciertos, todos ellos agotados en cuestión de segundos.

Everything Else Has Gone Wrong es el regreso de una banda que no ha perdido su oído innato para las melodías, ni su habilidad para crear música pop de guitarras original y excitante.