Madee estrenan ‘Blank Canvas’, su cuarto single

“Blank Canvas” es la cuarta de las nuevas canciones con que nos ha obsequiado Madee estos últimos meses.

Después del lanzamiento de “Under the sun”, “The way home” y “Feelings of inadequacy”, nos llega, ahora, esta pieza de sonido evolucionado y con ciertos guiños a bandas como The Sound, admirada por el sexteto catalán.

Como ya viene siendo norma desde 2014, el poeta y fotógrafo de Seattle, Mark Swanson (vinculado al proyecto “Lake City Poets”) es el autor de la letra de esta nueva entrega, grabada en el estudio Nautilus de Arenys de Mar por el ex-bateria de Madee, Lluís Cots, mezclada por Santi García y masterizada por Víctor García.