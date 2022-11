Bones of Minerva presentan EMBERS en ‘Bienvenido a los 90’

Auténticas, talentosas, divertidas, inteligentes, comprometidas, guerreras…

Se me acaban los adjetivos para describir el ratito de radio tan bueno que he pasado con Bones of Minerva.

Acaban de lanzar ‘EMBERS’ (Aloud Music), su segundo disco y con ellas hemos hablado del pasado, presente y futuro.

No perdáis la oportunidad de ver y sentir su directo el próximo 18 de noviembre en la Sala Independance CLUB de Madrid porque la van a liar parda.

— GRACIAS a LaRubiaProducciones —