The Chords (Fun House) Madrid 07/11/2022

Desde que el cantante y guitarrista Chris Pope volvió a tomar los mandos de su banda The Chords en 2013, no han parado de dar sorpresas en forma de nuevas composiciones y directos explosivos que han certificado su excelente forma.

La buena gente de Undercover Producciones Booking eran los encargados de traernos por segunda vez este año a la banda en esta nueva gira. El tour manager, Andrés Abella, era el encargado de “chivarnos” que en el resto de los conciertos habían estado de maravilla.

Así, con la sala Fun House prácticamente llena de nostálgicos de aquello que fue el revival mod de finales de los setenta, salían al escenario The Chords con nuevo disco calentito que presumiblemente venían a presentar. Sin previo aviso se arrancaban con “Listen to the Radio” uno de los temas estrella de este Big City Dreams (EPOP Records 2022). Una canción que evoca los tiempos en los que se descubrían nuevas bandas en la frecuencia media del dial y que a mí me parece muy “ramoniana”.

Siempre bajo la atenta mirada y la guitarra “killer” de Sandy Michie, el bueno de Pope presentaba el primero de los clásicos de la noche, «Something’s Missing» uno de sus mejores singles de 1980. Continuaban con “Our World” de su penúltimo trabajo, Nowhere Land (Aspop 2018) demostrando así que confían en sus nuevas composiciones.

Tienen repertorio y canciones inapelables para dar y tomar, así que nada mejor que continuar con otro de sus singles de 1980, “In My Street”, enlazando rápidamente como si el mundo se fuera a acabar con otra de las nuevas; “21st Century Girl” y para alternar otras de sus gemas cosecha de los 80´s, “Now It´s Gone” y “One More Minute”.

Hacía rato que todo el Fun House estaba vibrando de lo lindo con el cuarteto, así que, para acabar de rematarlo otro de sus mejores cortes del mencionado último disco, “Hey Kids! Come The Revolution”, demostrando así su inalterable capacidad para crear nuevos hits de los de bailar con puño apretado en alto.

Sus clásicas “So Far Away” y “The Brithis Way Of Life” fueron las escogidas para despedirse en un corto pero intensísimo concierto, ya con el público gritando el estribillo de “The Brithis Way Of Life” y poniendo en serios aprietos al limitador de sonido de la sala.

Faltaban los bises y claro no podían terminar sin tocar: “Tumbling Down” y la inevitable e imprescindible “Maybe Tomorrow”, su himno generacional reconocible aquí y en Marte. Si no la llegan a tocar llegamos a las manos.

Chris Pope y The Chords son como ese colega con el que has perdido el contacto, ese que hace tiempo que no ves, pero que sabes que está ahí, te le encuentras tras haber estado sin hablar con él años y os enfrascáis en una conversación como si le hubieras visto ayer. Como si no hubiera llovido desde la última vez, sin que el tiempo no hubiera hecho mella en vuestra relación. Así son The Chords, inasequibles al paso del tiempo y al devenir de los años.

Fotos: Fernando del Río