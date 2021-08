Buenatarde avanza ‘Anda con cuidado’, otra nueva canción

Buenatarde estrena “Anda con cuidado”, tercer adelanto del que será su disco que publicará el próximo mes de septiembre. Un tema que llega tras “Sensación de Pertenencia” y “La Extrema Belleza”.

“Anda con cuidado” es “una conversación y una serie de advertencias que culminan en una declaración de amor “Aunque a veces te quiera matar, me gustas más y más”. Esta canción es de las letras más sencillas del EP, pero sirve como recordatorio para que uno no se flipe con las nuevas relaciones que se empiezan y además incorpora uno de mis conceptos favoritos últimamente: el odio como forma de afecto”.

El single viene acompañado de un vídeo protagonizado por Frances Ribes Renshaw y dirigido por el propio Mané con la ayuda de Puli Tubio y Federica Quaranta. ”A Frances la conocí hace unos meses y llevo un tiempo trabajando con ella en su proyecto Santa Monica mezclando y masterizando su EP debut que ha salido en Snap! Clap! Club. Nos gusta trabajar juntos porque hay muy buena química y creo que nos entendemos bien. Cuando salió el vídeo que hizo para “Ya no puedo más”, me fascinó su forma de bailar. Su desparpajo, la belleza de los movimientos, cómo se expresa con su cuerpo… así que un día le mandé un audio y le dejé caer que si se animaba a salir en un vídeo de Buenatarde bailando. Ella aceptó encantada y así salió esta experiencia. Lo grabamos con una handycam por Madrid Río. Como es la canción más veraniega y liviana del disco me apetecía hacer algo así, muy naïve y dejando la cosa fluir con cierto aire Dogma 95”.

Buenatarde es el proyecto en solitario de Mané López, cantante y músico malagueño afincado en Madrid y también miembro de Jordana B. Tras ejercer como guitarrista de Hazte Lapón, y pasar por grupos como Macizo Galáctico o Cucudrulu, el pasado mes de mayo debutó con un álbum llamado La Bajona Cuqui, un disco que contiene cinco canciones sobre amor, la melancolía y las inseguridades, todo ello en clave de dreampop. Recientemente ha producido los trabajos más recientes de Marta Movidas, Megane Mercury, Stephen Please y Torres Satélite, y escrito canciones para Marta Sango.

Escucha ‘Anda con cuidado’ de Buenatarde