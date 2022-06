Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de MTINES & Yaunest, Vënkman, The Paw-Paw Negro, Flores de Uranio, Alley, Fluidea y from.

MTINES & Yaunest – Si tu m’ho demanes

MTINES es una joven promesa del pop que debutó en 2021 con PQLCNSMS?, un EP del que te hablamos en su momento en Muzikalia. Ahora regresa con “Si tu m’ho demanes”, primer sencillo de su próximo disco, en el que colabora otro músico catalán en alza, yaunest. El vídeo de “Si tu m’ho demanes” ha sido dirigido por Mònica Figueras e interpretado por las actrices Carla Díaz y Judit Cortina. La producción, como en su disco de debut, es de nuevo obra de Emili Bosch.

Vënkman – ¿Qué nos queda?

De los mallorquines Vënkman también te hablamos, hace un par de años, en nuestra sección 7 Minutos al Día. Ahora se encuentran presentando lo que será su nuevo disco, Pausa Dramatica. Un disco que llegará después del verano y que del que ya te mostramos alguna canción en nuestra PlayList Emergente. Hoy regresan a nuestra lista con “¿Qué nos queda?”, un tema sobre el final del amor producido por David Van Bylen, conocido por sus remezclas y por ser la voz de Estereotypo.

The Paw-Paw Negro – Protector estomacal / Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible

The Paw-Paw Negro es una banda alicantina que, tras debutar en 2019 con un álbum publicado por Flor Y Nata Records, hace unos meses publicaron una trilogía de sencillos, alguno de los cuales ya pasó por nuestra PlayList Emergente. Semanas después lanzaron otro doble sencillo con las canciones “Protector estomacal” y “Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”. Aquí puedes escuchar ambas.

Flores de Uranio – La tierra de los 1000 sueños

Flores de Uranio es un proyecto musical creado en 2020 por Marcos Rodríguez en Madrid. En su música se escuchan sonidos que van desde el rock alternativo de los 90 o el brit pop hasta el shoegaze o el jangle. Este año verá la luz su primer álbum, del que nos están adelantando algunas canciones. La primera fue esta “La tierra de los 1000 sueños”, cuyo nombre expresa perfectamente su carácter onírico inspirado por los Cure de Disintegration, Cocteau Twins o Slowdive.

Alley – Ataduras

Alley es el nombre artístico de la joven cantautora y productora chilena Allison Prado, quien inició en 2019 su carrera en solitario tras formar parte de diversos proyectos de indie pop. En 2021 publicó su primer disco, el EP Príncipe. Un debut al que planea darle continuación a lo largo de 2022. De momento, hace unas semanas desveló este tema titulado “Ataduras”, una nostálgica mezcla de texturas eléctricas y acústicas a lo Fleetwood Mac.

Fluidea – Siempre es igual

Desde Chile nos llega también Fluidea, un grupo formado hace un par de años por Benjamín Río Aramayo (guitarra, voz principal), Camilo Parraguez (guitarra), Gaspar Ovando (bajo) y Robinson Muñoz (batería). Tras publicar un par de EPs y algunos sencillos desde 2020, este año han empezado a mostrar algunas de las canciones que aparecerán en su primer LP. Una de ellas es esta “Siempre es igual”, con una interesante combinación de post-punk y pop.

from – Hoy te hice llorar

from es el proyecto en solitario del joven artista asturiano Fernando Romero. De él te hablamos en 7 Minutos a finales de 2020, cuando acababa de publicar su EP Otoño. Hoy traemos a nuestra PlayList Emergente a from para presentarte su primer disco en formato largo, Insecto, publicado el pasado mes de mayo por El Volcán Música. Uno de los temas que incluye es “Hoy te hice llorar”, lanzado como sencillo poco antes. Una canción de sonido muy actual con la que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!