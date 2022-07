Buscando versiones de los Beatles con CDS RadioShow en ‘Bienvenido a los 90’

Volvemos a un formato que me encanta, la búsqueda de versiones de los Beatles invitando a programas amigos.

En esta ocasión abrimos la puerta del programa a Spinosa y Aguilar, responsables de CDS RadioShow, un espacio radiofónico donde la palabra y la selección musical es de exquisita calidad.

Suenan:

01. Sean Lennon – Here, There and Everywhere

02. James Brown – Something

03. Junior Parker – Tomorrow Never Knows

04. George Benson – Here, There and Everywhere

05. Jimmy McGriff & Junior Parker – Oh! Darling

06. Steve Earle – I’m Looking Through You

07. Suzy Quatro – I Wanna Be Your Man

08. Delbert McClinton – Come Together