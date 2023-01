Buscando versiones de los Beatles con Celestino Martínez en ‘Bienvenido a los 90’

Volvemos a un formato que me encanta, la búsqueda de versiones de los Beatles invitando a gente interesante.

En esta ocasión recibimos a Celestino Martínez, director de Actualiza Retail y responsable del hilo en twitter #sevienelaturradelpodcaster donde descubrimos un montón de programas interesantes.

Suenan:

01. Soundgarden – Come Together

02. Al Green – I Want To Hold Your Hand

03. The Vickers – Love You To

04. Petula Clark – Rain

05. Regina Spektor – Real Love

06. Stevie Ray Vaughan – Taxman

07. Billie Eilish – Something

08. Shirley Bassey – The Fool on the Hill

09. The Vickers – She Said She Said

10. Billy Preston – Blackbird