Paul Kalkbrenner se suma a Snowdaze 2023 como headliner

Snowdaze inicia 2023 con su programación artística para su segunda edición, incluyendo nombres notables en su lineup. Paul Kalkbrenner se une como cabeza de cartel internacional, presentando su más esperado show en el programa especial del viernes bajo la marca Space of Sound, que aterrizará en la estación invernal con sus mejores artistas los próximos 17 y 18 de marzo.

Paul Kalkbrenner es uno de los líderes de la electrónica a nivel mundial, destacando como productor brillante en la escena alemana. Con un perfil único en el circuito berlinés, gracias a documentales como «Berlin Calling» y «Paul Kalkbrenner 2010- A Live Documentary», Kalkbrenner se ha ganado su reputación como artista electrónico de primer nivel con obras como «7» y «Parts of Life». Es un headliner de lujo para la nueva edición de Snowdaze en Candanchú, posicionándose en lo alto del cartel.

Artistas como Ismael Rivas, Jose Fajardo y Herrera actuarán junto él. Además, Snowdaze presenta la primera edición de Oro Viejo en una estación invernal, el sábado 18 de marzo en Candanchú. Es el espectáculo estelar para la clausura de su segunda edición. Oro Viejo by Dj Nano, el proyecto más exitoso del DJ y productor madrileño, llega por primera vez a la nieve en esta nueva edición, con varios artistas invitados como Dj Marta, Frank Trax, Vicente One More Time, Dario Núñez y Chus Liberata.

Oro Viejo by Dj Nano es una marca completamente sólida en el panorama electrónico nacional. Un proyecto creado por Dj Nano que ha ido creciendo hasta proclamarse como un concepto seguido por miles de personas y basado en el sonido remember. Nano ofrece un viaje por la música de baile de todos los tiempos en cada sesión de Oro Viejo, en la que ejerce de anfitrión creando además un formato nuevo y un cartel de invitados diferente en cada nueva cita.

La primera edición de Snowdaze en marzo de 2019 supuso un gran hito sin precedentes en Candanchú. En esta nueva aventura, Snowdaze presentará una propuesta en la que se combinarán propuestas en horario de día y noche, en estrecha colaboración con la estación.

Los abonos y packs de alojamiento ya están a la venta en nuestra web oficial www.snowdazefest.com.