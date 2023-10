Caroline Polachek comparte nuevo single, ‘Dang’

Caroline Polachek es una de las sensaciones de 2023 gracias a su nuevo disco, Desire, I Want To Turn Into You (Perpetual Novice), que ahora continúa con el single «Dang».

Su carrera despegó en la década de 2000 como vocalista principal del dúo indie pop Chairlift. Junto con su compañero de banda, Aaron Pfenning, Caroline Polachek lanzó el exitoso álbum Does You Inspire You en 2008, que incluyó el sencillo «Bruises» que se volvió viral y la catapultó a la fama.

«Dang» ha sido descrita por la cantante como una de las «canciones más pegadizas» de su catálogo y cuenta con la producción de Cecile Believe (SOPHIE, Shygirl), Danny L Harle (Charli XCX, Pinkpantheress) y la propia Polachek.

Una nueva ración de hyperpop con letras impresionistas y una instrumentación contundente.

Escucha ‘Dang’ de Caroline Polachek