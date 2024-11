The Jesus and Mary Chain reeditan ‘Upside down’ por su 40 aniversario

Se cumplen 40 años desde el lanzamiento del primer sencillo de The Jesus and Mary Chain,«Upside Down», que será reeditado en 7″ en las próximas semanas. La banda de los hermanos Reid ha querido celebrar la onomástica con varias buenas noticias para sus seguidores. La primera de ellas, la publicación de su nuevo disco de estudio, Glasgow Eyes. Un álbum que como dijimos en nuestra reseña: «Podría definirse como su trabajo más experimenta, un ecléctico conjunto en el que hablan sin tapujos de ellos mismos y aprovechan para rendir su personal homenaje a todos los artistas que les han influido». Grabado en el estudio Castle Of Doom de Mogwai en Glasgow y muestra a la banda trabajando con electrónica y texturas a medio camino entre sus principales influencias, de The Velvet Underground hasta Suicide.

Junto a este nuevo disco ha llegado Never Understood: The Story of the Jesus and Mary Chain, aquí traducida como Incomprendidos y editada por Contra, un toma y daca entre William y Jim a modo de historia oral, redactado con la ayuda de Ben Thompson después de horas de conversaciones con cada uno de ellos. Una constante réplica recogida en cerca de 300 páginas. Un ejercicio de sorprendente intimidad con la importante implicación del siempre esquivo William, que reconoce en uno de los fragmentos que se le suele hacer raro hablar de sí mismo en un contexto histórico, sobre todo cuando son cosas que pasaron hace cuarenta años; por eso siempre ha preferido dejarle a Jim los detalles y pormenores de lo que pasó entonces.

Junto con el disco y el libro llegará un documental, pero tantes, la reedición de «Upside down» a publicarse el 6 de diciembre. Será en un vinilo 7″ que reproduce la portada original en un color diferente y contiene una versión del «Vegetable Man» de Syd Barrett en la cara B.

«Upside down» se publicó originalmente el 9 de noviembre de 1984 y dinamitó la escena británica de la época con una excitante mezcla de distorsión y melodías pop que tendría su continuación un año más tarde en la publicación de su debut Psychocandy, el influyente primer álbum del grupo escocés. El single vendió 50.000 copias y se convirtió en uno de los mayores éxitos del sello independiente Creation Records. Fue número uno en el Reino Unido dos veces en 1985 y se mantuvo en las listas de ventas Indies durante 76 semanas.

Escucha ‘Upside down’ de The Jesus and Mary Chain