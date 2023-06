Cherie Currie de The Runaways se alía con Nat Simons

La icónica vocalista de The Runaways, Cherie Currie y Nat Simons, unen sus talentos en una emocionante versión del clásico «Queens of Noise», uno de los grandes éxitos de The Runaways, la primera banda de rock formada exclusivamente por mujeres, donde Cherie coincidió con Joan Jett, Lita Ford y Sandy West. Ahora, en un giro sorprendente, ambas artistas le dan una nueva vida a esta canción. Cabe destacar que en 2010 se estrenó la película biográfica «The Runaways», protagonizada por Dakota Fanning en el papel de Cherie Currie y Kristen Stewart interpretando a Joan Jett, basada en el exitoso libro de Cherie, «Neon Angel».

La colaboración entre Nat Simons y Cherie Currie es un acontecimiento absolutamente innovador, ya que nunca antes en la historia del rock habían compartido estudio de grabación dos mujeres artistas con procedencias tan diferentes. Sin embargo, existe un vínculo común muy fuerte y un inmenso respeto entre ellas. Nat comenta: «Desde el momento en que le propuse a Cherie grabar «Queens of Noise», ella se mostró completamente entusiasmada. Desde entonces, hemos mantenido contacto constante, lo cual queda demostrado en nuestra próxima actuación conjunta en el Azkena Rock Festival». Vale mencionar que Cherie nunca pudo grabar esta canción en el estudio junto a The Runaways debido a que sufrió un aborto el mismo día de la grabación. A pesar de ello, tuvo la oportunidad de interpretarla en vivo.

«Queens of Noise» es el single principal del próximo disco/libro de Nat Simons, llamado «Felinas«, en el que revisita canciones de su propio repertorio (renovadas), versiones y también temas nuevos inéditos. En todas estas canciones, Nat ha contado con la colaboración de multiples artistas, la gran mayoría femeninas (nacionales e internacionales). Además de Currie estarán Anni B Sweet con Iñigo Bregel (Los Estanques), Victor Cabezuelo y Julia Martin-Maestro (Rufus T. Firefly), Vega, Aurora Beltrán, Miss Raisa, Rebeca Jiménez, Eva Ryjlen…

Cherie Currie y Nat Simons ofrecen dos conciertos juntas. Toma nota:

MIÉRCOLES 14 DE JUNIO- MADRID – SALA FUN HOUSE

Tickets online en: https://www.funhousemusicbar.com/

Puntos de venta físicos entradas: Escridiscos, Chopper Monster

Apertura de puertas: 19:30 h. Inicio: 20:00

Cherie Currie & Nat Simons en Azkena Festival:

SÁBADO 17 JUNIO – AZKENA FESTIVAL- VITORIA GASTEIZ