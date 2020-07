Clarence Bekker Band – Changes (Jazz Activist)

La Clarence Bekker Band es una nueva banda, y este es su disco de debut en formato LP, pero Clarence Bekker es un veterano nacido en los 60, en Surinam, y residente en Barcelona desde hace un par de décadas. En los 70, todavía en su adolescencia, fue integrante de la Swinging Soul Machine, y ya en los 90 se lanzó en solitario como CB Milton, cobrando algunos éxitos aislados tanto en Holanda como en el Reino Unido. Con el nuevo milenio hizo las maletas y llegó a Barcelona dispuesto a empezar una nueva aventura, solo con su guitarra, pateándose las calles. Pronto consiguió arrancar algunos proyectos, como 08001, y colaboraciones con gente como Mark Johnson, el colectivo Playing for Change o el DJ Taito Tikaro. También publicó un álbum en solitario como Clarence Bekker Milton.

Fue en 2017 cuando funda la Clarence Bekker Band junto a diversos músicos locales, algunos de ellos procedentes de sus anteriores proyectos. En 2018 debutaron con un EP llamado Beautiful Tomorrow, pero principalmente han dedicado estos dos años a tocar, a tocar mucho y en cualquier sitio, y también a preparar este primer LP del grupo, Changes, que vio la luz hace unos meses a través del sello Jazz Activist.

Como no podía ser de otra forma tratándose de un personaje tan inquieto como Clarence Bekker, en Changes podemos encontrar un abanico muy amplio de sonidos que se mueven entre el soul, el funk, el rock e incluso algo de reggae. La canción más comercial del disco tal vez sea “These ladies”, que podría ser un éxito de Beyoncé y que representa un homenaje a las voces femeninas que marcaron una época en el pop de los 60. El álbum incluye algunas de las canciones que ya figuraban en el EP, como “Mr Morality” o “Mr Policeman”. Ambas con un toque caribeño y con colaboraciones: Kumar en la primera, la catalana Lauren Nine en la segunda. También son las dos canciones en las que la letra tiene un papel más importante. Para completar el plantel de invitados, la cantante sudafricana Titi Lipuo interviene en “Old too young”.

Aunque el ídolo confeso de Clarence Bekker es James Brown, lo cierto es que aquí no hay demasiado funk sudoroso, quizás con la única excepción de “Time”, sino que lo que abunda son los ritmos más pausados, incluso baladas como “Wonder of it all” en las que puede recordar a gente como Seal. También medios tiempos con un toque urbano, como “Changes” y canciones con un sabor algo más clásico, como “In my mind”. El disco recupera como bonus tracks un par de éxitos del pasado con otros proyectos, como “Send me an angel”, que quizás debería marcarle el camino a seguir en un futuro a pesar de ser el tema más antiguo, y “Shine on me” que nació hace ya unos años con vocación de quemar la pista de baile.

Un disco entretenido que quizás se queda a medio camino entre el glorioso pasado del soul y el presente de figuras como Michael Kiwanuka, sin arrimarse del todo a ninguno de los dos. No obstante, contiene temas realmente recomendables que van ganando con las escuchas.

Escucha Clarence Bekker Band – Changes (Jazz Activist)