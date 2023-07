Grian Chatten – Chaos For The Fly (Partisan Records)

A pesar de ser una de las propuestas más interesantes y estimulantes del nuevo post-punk, hay vida más allá de los hasta ahora tres discos de Fontaines D.C. Su inquieto líder, Grian Chatten, más allá de su juventud y de la imagen desafiante que muestra desde el escenario, no ha dejado de mostrar curiosidad por visitar otros territorios, colaborando con artistas como Kae Tempest y mostrando una admirable amplitud de miras.

Chaos for the Fly marca un nuevo capítulo en su carrera, donde se posiciona como un auténtico autor de folk y demuestra su capacidad para escribir canciones clásicas y conmovedoras, ampliando su rango emocional, musical y vocal, explorarando distintos géneros y expandiendo horizontes.

Grabado en dos semanas con el productor habitual de su banda Dan Carey, muestra una faceta introspectiva y profunda enriquecida con una variedad de instrumentos que le parecían ajenos, como guitarras acústicas, cuerdas, sintetizadores, cajas de ritmos o los coros de su novia Georgie Jesson. Aquí encontraremos melodías sencillas pero efectivas, con una sensación de autenticidad y solidez que las hace atemporales.

Su voz, antes caracterizada por su rudeza y nasalidad suena más madura, expansiva y tierna que de costumbre, dotando de un clasicismo atemporal piezas como la sombría «Fairlies» o la rica «Salt Throwers Off a Truck». En «Last Time Every Time Forever», Chatten cuestiona el mundo y reflexiona sobre su propia existencia, mientras que en la sedosa «East Coast Bed», aborda la muerte de una figura materna. También encontraremos oscuras letanías como «All Of The People» o ejercicios de estilo con vientos como «Bob’s Casino». En definitiva, nueve capítulos llenos de lucidez, donde muestra su habilidad para transformar la incomodidad en una obra que amplía nuestro interés a todo lo que salga de su pluma.

Escucha Grian Chatten – Chaos For The Fly