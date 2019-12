Comet Gain – Fireraisers Forever! (Tapete Records)

A simple vista podría parecer que dentro de la escena hay muchos grupos como Comet Gain, pero en realidad quizás no existan tantos con las cualidades específicas de los británicos. Estos pertenecen a ese tipo de banda con la que, desde hace ya tiempo (dos décadas y media en su caso), siempre resulta un placer reencontrarse. Sucede a sabiendas de que la obra en cuestión volverá a generar momentos de satisfacción, antes de que la presencia de la formación entre de nuevo (e injustamente) en barbecho y resulte olvidada hasta su siguiente retorno. El caso es que en este tramo final de 2019, los británicos reaparecen con otro álbum que, a grandes rasgos, vuelve a ser un inspirado compendio que transita a lo largo de ese espectro que abarca los diferentes versiones del indie-pop/rock.

Resulta que, específicamente en este trabajo, supone un placer adicional sumergirse en cada una de sus piezas, en búsqueda afanada de la enésima influencia concreta que el combo asimila para alumbrar su propia canción. Es así como se suceden nombres diversos como los The Lilac Time, Felt, Primal Scream, Sonic Youth, XTC, The Pastels o The Velvet Undergound. Fireraisers Forever! (Tapete Records, 19) es un disco tan notable como algo anárquico en su contenido, que invita a afrontar cada una de sus doce piezas por separado. Es así como más provechosa resulta la presente referencia, firmada por un grupo que tan pronto define piezas del mejor pop como apuesta por acelerar el ritmo y tirar de distorsiones. Y es que el proyecto de David Feck, ese por el que ya han pasado infinidad de músicos, sigue resultando a estas alturas un producto fresco, aunque curiosamente se base en sonidos de sobra conocidos.

Escucha Comet Gain – Fireraisers Forever!