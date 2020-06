Escucha la versión inédita del ‘You don´t know how it feels’ de Tom Petty

La familia de Tom Petty ha desvelado recientemente una versión inédita en maqueta de “You don´t know how it feels”, una de las canciones incluidas en su disco Wildflowers (1994).

Esta grabación casera fue registrada por Tom Petty en un ocho pistas y ofrece una versión intima de una canción que se convertiría en un clásico de su repertorio. La letra de esta maqueta varía ligeramente con respecto a la de la grabación oficial e introduce una línea de “Crawling Back To You”, otra canción de “Wildflowers”; “most things I worry about never happen anyway”.

Según unas declaraciones recientes de su hija Adria Petty, “La familia y el grupo de Tom Petty estamos inmersos en un alegre proceso de descubrimiento de las sesiones y maquetas de “Wildflowers” y queríamos mostrar una pequeña parte de ese material a los fans”.

El nuevo proyecto sobre “Wildflowers” se publicará a finales de este 2020.