Talk To Him. Los mejores de 2020

En este año imposible de olvidar, una vez más Him ha subido a la azotea sonora a rememorar sus días a través de la banda sonora que nos acompaña cada segundo: la música. Repasamos los mejores discos de 2020, comenzando por los puestos del 20 al 11, pero también recordamos los mejores conciertos del año (sí, claro que ha habido), repasamos los lanzamientos más esperados para 2021 y elegimos nuestro Premio Miscelánea entre bandas sonoras, discos de rarezas y discos en vivo. Sube, la azotea sonora no entiende de distancias ni barreras.

Este mes terminamos nuestro recorrido por los mejores discos del pasado año 2020 con los puestos publicados del 10 al 1. 10 discos increíbles, cada uno con su historia y sus emociones, grabadas a fuego en sus canciones y en lo que ello ha supuesto en el diario emocional de Him, ése que siempre nos deshoja desde su azotea sonora particular. Junto a estas obras imprescindibles, repasaremos las 5 menciones de honor, las 5 decepciones del año y descubriremos cuál ha sido el mejor EP del año para el podcast entre 5 candidatos notables. Sobrevivimos a 2020 y, cómo no, la música fue testigo y cómplice de ello. Dejaos llevar en este apasionante viaje para volverlo a comprobar.