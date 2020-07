Cosmen edita su tercer single junto a La Estrella de David

Cosmen, el nuevo proyecto en solitario de Javi, cantante de Cosmen Adelaida, irrumpe en el verano que acaba de llegar con un nuevo tema luminoso, para el que cuenta con la colaboración de David Rodríguez (La Estrella de David, La Bien Querida).

Hartos ya de los días grises, de estar encerrados pensando en cosas que duelen, el nuevo tema de Cosmen nos propone a través de guitarras vaporosas, ritmos funk y sintetizadores, marcharnos muy lejos de los malos sentimientos y disfrutar de un viaje a través del verano que entra.

Producida por Javi y masterizada por Guille Mostaza en Alamo Shock, en esta nueva canción Cosmen, “¿Dónde estás Carmen Sandiego?” hace un homenaje a la conocida villana de videojuegos Carmen Sandiego, evocando a través del lo-fi digital esos viajes que comienzan dentro de nosotros mismos, y nos propone recorrer el mundo empezando por las calles de nuestra ciudad.

Carlos Berlanga, Destroyer… son algunas de las referencias a las que recuerda este tema fresco, brillante y pegadizo como un polo en una tarde de verano. Tal y como cuenta Javi, “la canción surge en un viaje a Barcelona en el que un amigo me llevó en motocicleta por la ciudad de un sitio a otro. La sensación de ir en una moto por una ciudad de mar hizo la canción ella sola, en pocos minutos estaba en mi cabeza esa melodía dando vueltas. La canción me pareció perfecta cuando la estuve componiendo para que la cantase David Rodríguez, al que he seguido de siempre y admiro mucho, así que le propuse una colaboración. Cuando decidí que iba a ser yo quien produjera mis temas, me puse manos a la obra y añadí los sintes y demás.”