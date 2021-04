Cuéntame una canción: “Alone again (naturally)” de Gilbert O’Sullivan

In an effort to

make it clear to whoever

wants to know what it’s like

when you’re shattered,

left standing in the lurch

at a church, were people saying:

“My God, that’s tough!

She stood him up,

no point in us remaining,

we may as well go home”;

as I did on my own.

Alone again, naturally.

Es un esfuerzo para que

alguien se entere

como se siente uno mismo

cuando estás destrozado,

abandonado y dando vueltas

en una iglesia, mientras la gente dice:

“¡Dios mío, que palo!

Ella le ha dejado plantado,

no hay motivo para quedarse,

también debemos irnos a casa”;

tal como hice yo mismo.

Solo otra vez, naturalmente.