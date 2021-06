10 instrumentales de films de terror

Continuamos esta serie acerca de tonadas instrumentales que aparecen en diversos films. Las condiciones de la elección de canciones las tenéis en el prólogo de las anteriores entradas, siempre aquí en Muzikalia.

Tras el tema de criminalescas / policiacas, de ciencia-ficción, de acción / aventuras, de drama, de comedia y del Oeste, en el séptimo caso de esta serie le toca el turno a películas de terror; de las cuales escogeré 10.

(T-10) – Tema principal de TIBURÓN (1975)

–APUNTES BREVES SOBRE LA MELODÍA: Una carcajada fue lo que soltó el director Steven Spielberg cuando el compositor John Williams le interpretó al piano, por vez primera, las dos elementales notas del tema principal del film Tiburón. Sin embargo, Spielberg comenzó a dejar de pensar que esa melodía tan pegadiza era una tomadura de pelo cuando se fue apercibiendo, poco a poco, del muy certero propósito de Williams de representar, musicalmente, los insaciables instintos asesinos de este despiadado animal acuático y el muy acentuado pavor suscitado entre sus víctimas humanas. Al final, la melodía salió triunfante en los Oscars y la prodigiosa dupla formada por Steven y John volvería a unir sus capacidades, más tarde, para la saga de Indiana Jones.

Williams, siempre con ese estilo sinfónico y ampuloso tan suyo, consigue dicho efecto de peligro y espanto ante las embestidas del escualo a base de bombardear al espectador con un respetable número de trombones, violonchelos, contrabajos y una tuba tocada por Tommy Johnson. Éste último, justo antes de grabar la partitura, le preguntó al prestigioso compositor si no era mejor tocar una trompa y éste le contestó que el sonido tan grave de la tuba sonaba más amenazante. Debido a dificultades técnicas, en los años 70, de Steven Spielberg para representar, visualmente y de manera verosímil, a este veloz depredador marino, la propia música de John Williams adquiere una importancia psicológica y asociativa mucho mayor y es que, por ejemplo, se han formulado distintas teorías acerca los acordes de Tiburón como que, por ejemplo, son latidos de corazón colocados de manera inversa.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw, Carl Gottlieb y Lorraine Gary; en los principales papeles.

-CINTA BASADA EN LA NOVELA DE: Peter Benchley, el cual la escribió en 1974 y que además hace un papel de periodista en la propia película.

(T-9) – “Tubular Bells” de EL EXORCISTA (1973)

–UN PAR DE DETALLES SOBRE LA COMPOSICIÓN: Después de que Mike Oldfield publicase su disco Tubular Bells, en 1973, y resultase aclamado por ello, el temperamental director William Friedkin decidió que aquella estrambótica y misteriosa música era la que deseaba para su película El Exorcista, después de rebuscar entre varios álbumes en los despachos de la compañía Warner Bros. Al enterarse Oldfield de la elección de su tema, le sentó como puñetazo en el hígado que su canción quedara vinculada a ese género fílmico y que, para colmo, su discográfica no le hubiese consultado primero; sin embargo Friedkin se defendió, en plan gracioso, asegurando que la cinta y esa música ya estaban tan unidos como Romeo y Julieta, es decir, para la eternidad. El mismo Mike Oldfield no visionó dicha película hasta 1988 y fue ahí cuando ésta le pareció cómica y es que el multiinstrumentista británico nunca pensó que su propia melodía sirviera para atemorizar al personal.

Antes de escoger los compases “tubulares” de Olfield, el director pensó en contar con especialistas en música para cine como Bernard Hermann primero y Lalo Schiffrin después. Sin embargo, en el caso de este último se desestimó su propuesta sonora porque a Warner Bros. le pareció demasiado terrorífica y porque el compositor argentino se llevaba de pena con el propio William Friedkin. En concreto, tras un traumático trailer-piloto de El Exorcista donde a algunos espectadores les cogieron vomitonas al sentir aquella fusión de música y metraje, Friedkin ni se molesto en pedir una “suavización” de los acordes al propio Schifrin y además el cineasta rompió contra el suelo del parking de la productora aquellas “exorcizantes” grabaciones del músico de Buenos Aires.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Ellen Burnstyn, Jason Miller, Linda Blair, Lee J. Cobb y Max Von Sydow; en los roles esenciales.

-DIRECTOR: William Friedkin.

– PELÍCULA BASADA EN LA NOVELA DE: William Peter Blatty, el cual la publicó en 1971.

(T-8) – Tema principal de EL RESPLANDOR (1980)

–ALGO DE HISTORIA SOBRE LA MELODÍA: Imponen un alto respeto los muy tétricos y lapidarios acordes de El Resplandor. El recordado, controvertido y perfeccionista director Stanley Kubrick llevó a esta película de terror algunos sonidos clásicos al estilo de como había hecho en 2001: una odisea en el espacio (1968). Por lo tanto, se adaptó La Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, la cual, a su vez, se inspiró en “Dies Irae”, un himno fúnebre latino del siglo XIII, con autoría de Tommaso Da Celano. Para conseguir una versión moderna y electrónica con sintetizadores, Kubrick contó con la ayuda de la ingeniero y músico especialista Wendy Carlos y de la colaboradora de ésta Rachel Elkind; las cuales ya habían colaborado con el mítico cineasta para el film La Naranja Mecánica (1972).

Elkind y Carlos, además de dichos arreglos para dicho intimidante tema principal que suena al inicio, también aportaron a la cinta el tema “Rocky Mountains”; sin embargo, el director desechó otras muchas aportaciones del dúo de compositoras para El Resplandor y utilizó cortes de otros músicos para acompañar el rodaje de otras escenas. Ésto hizo que la propia Wendy Carlos, a la cual ya le había ocurrido lo mismo en la citada La Naranja Mecánica, se volviera a enfurecer y desilusionar con Kubrick en aquel 1980, que no trabajara nunca más con él y no fue hasta 2005 que ella lanzó dicho material inédito en una recopilación suya.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers; como principales actrices y actores .

-DIRECTOR: Stanley Kubrick.

-FILM BASADO EN LA NOVELA DE: Stephen King, de 1977.

(T-7) – “Hello Zepp” de SAW (2004)

-SOBRE EL COMPOSITOR DE LA MELODÍA: Los dramáticos compases que marcan la escalofriante vuelta de tuerca final de Saw fueron tejidos por el músico especialista Charlie Clouser, el cual también había intervenido en cintas del género como Resident Evil, El Cuervo, The Doom Generation, El padrastro, Scream o Silencio desde el mal. El título de “Hello Zepp” proviene de uno de los personajes de esta primera parte, llamado Zep Hindle, el cual no resultó ser quién todos pensaban. La tonada también fue utilizada con muy diferentes tempos, remixes e instantes para cubrir las siguientes seis entregas de la saga.

Todo comenzó, en 2004, cuando Clouser recibió un telefonazo de su abogado, el cual tenía una participación en la película y entonces, este segundo le comunicó a su representado que si quería ceder una partitura suya a la banda sonora de una cinta de terror, o sea, Saw. El músico, según sus propias declaraciones, poseía esperanzas de que el tema fuese memorable dentro del film y con unas características sonoras de audacia, contundencia y simplicidad pero intentando no componer el típico sonido del género. Así pues, escribió dicha pieza en unas pocas horas y grabó el cuarteto de cuerdas al día siguiente, con lo que tampoco se rompió mucho la cabeza en hacer mil y una probaturas.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Cary Elwes, Danny Glover, Monica Potter, Leigh Wannell, Michael Emerson, Tobin Bell y Dina Meyer; encabezando el reparto.

-DIRECTOR: James Wan.

(T-6) – “Vampire Hunters” de DRÁCULA (1992)

CREACIÓN DE LA MELODÍA: El reputado compositor polaco Wojciech Kilar siempre elaboró trabajos musicales para películas de su país y otros estados europeos durante los años 60, 70 y 80, hasta que en 1992 le llamó, para Hollywood, el director Francis Ford Coppola para su revisión del clásico Drácula. La conexión entre ambos artistas se inició con la anécdota de que Coppola, en su intención de incorporar sonidos del centro de Europa y evitar los de Estados Unidos, se dispuso a buscar compositores de Transilvania pensando, erróneamente, al escoger a su hombre, que Rumanía y Polonia venían a ser más o menos lo mismo; aunque, a su favor decir que el histórico cineasta norteamericano sí que se había preocupado de escuchar discos anteriores del propio Kilar.

Entonces, éste último fue fabricando temas de corte neo-clasicista como, por ejemplo, el tema principal “Vampire Hunters”, la cual es una pieza que consigue su efecto sobrecogedor a través de instrumentos de cuerda y viento; todo lo cual favoreció la sofisticación visual de Coppola. Esta pieza suena, de modo oportuno, en los estresantes momentos previos en que los protagonistas, como por ejemplo Van Helsing, están a punto de enfrentarse con el sanguinario y decadente vampiro.

Los productores, de modo extraño, no desearon que dicho son se presentase a los Oscar. Después de esa experiencia de “draculesca” creación, directores internacionales como Roman Polanski y Jane Campion también le solicitaron a Wojciech Kilar para musicar sus filmaciones para la gran pantalla.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Monica Bellucci, Cary Elwes y Tom Waits; entre otros/as que encabezan el reparto.

-DIRECTOR: Francis Ford Coppola.

-CINTA BASADA EN LA NOVELA DE: Bram Stoker, que la publicó en 1897.

(T-5) – Tema titular de SINISTER (2012)

-UN PAR DE DETALLES SOBRE LA MELODÍA: Christopher Young, de oficio compositor de canciones, ha efectuado numerosos aportes a películas de miedo y entre sus trabajos figuran, por ejemplo, Pesadilla en Elm Street 2, Hellraiser, La Mosca 2, El Exorcismo de Emily Rose o Sinister. Acerca de esta última, una historia de un escritor de novelas policíacas que indaga los enigmáticos fenecimientos de unas familias normales, Young creó una inusual, arriesgada y fantasmagórica melodía titular, plena ésta de ecos perturbadores y de efectos discontinuos y distorsionados de modo electrónico; donde solo el piano más clásico parece aportar algo de “cordura” lineal; aunque también el mismo sea acongojante y sombrío.

En mi opinión, es ésta una pieza terroríficamente maestra y atrayente, además de que todo el resto de la banda sonora sigue por esos mismos derroteros de intencionado sonido infernal, nebuloso, confuso y escurridizo; además de algo influenciado, quizás, por la rara y experimental melodía que se percibe en el arranque del film Seven (1995).

-FILM PROTAGONIZADO POR: Ethan Hawke, Juliet Raylance, Clare Foley, Fred Thompson y Vincent D’Onofrio; entre otros/as.

DIRECTOR: Scott Derrickson.

(T-4) – Tema principal de HALLOWEEN (1978)

-ALGÚN QUE OTRO APUNTE: Ya hablamos del director John Carpenter en una entrega anterior de esta serie y como él se fabricaba también sus propias banda sonoras, ya que para sus obras fílmicas tenía que ahorrar presupuesto en contrataciones. Sin ser, precisamente, un virtuoso de los instrumentos, el hechicero Carpenter consigue siempre llamar la atención del oyente y crear sentimientos desasosegantes como con este oscuro, insistente y penetrante piano en un compás de 5/4, secundado y contrastado éste por un hostil sintetizador de notas dramáticamente graves; todo ello para arropar, de modo efectivo, a los macabros y homicidas propósitos del personaje Michael Myers en la noche de Halloween.

El germen de la melodía se remonta a 1961, cuando el padre del mismo Carpenter le enseñó a su hijo de 13 años a tocar los bongos y así el “angelito”, ideó un ritmo básico que luego, de adulto, transportaría a su película de 1978; donde la partitura le costó solo 3 días de preparar. Lo curioso es que aunque el director admitió que sintió siempre el influjo de Bernard Herrman o Ennio Morricone, éste último también aprendió de su alumno Carpenter a la hora de abordar la música de la película La Cosa (1982), dirigida precisamente por el protagonista de estos párrafos.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, P.J. Soles, Nancy Loomis, Charles Cyphers y Nick Castle; entre otros/as.

-DIRECTOR: John Carpenter.

(T-3) – Tema principal de LA NIEBLA (1980)

– VARIAS CURIOSIDADES SOBRE LA MELODÍA: Insistimos, nuevamente, con el honorable John Carpenter. En el caso de La Niebla, aunque en el primer minuto y medio el tema principal “solamente” se nos presenta de modo dramático y tirante, la posterior intensidad, como si fueran potentes martillazos, que va cogiendo esta melodía es para que todos nuestros sentidos se pongan en alerta máxima.

En apoyo de la extrañísima, misteriosa y colosal niebla que avanza, impíamente, contra los indefensos habitantes de un centro turístico en California, Carpenter, como es habitual en él, maneja los pianos y los sintetizadores de modo sencillo pero entrecruza ambos instrumentos de una manera tan eficiente que no deja ni indiferente ni tranquilo al espectador, el cual se halla “metido” en el film. La llamativa y particular música creada por este director influyó, luego, a muchos autores de películas y luego veremos un ejemplo.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, John Houseman, Tom Atkins, James Canning, Charles Cyphers, Nancy Loomis y Hal Holbrook; entre otros/as.

(T-2) – Tema principal de SUSPIRIA (1977)

– SOBRE EL COMPOSITOR: El director italiano Dario Argento y sus compatriotas del excelente y asombroso grupo de rock progresivo Goblin ya habían trabajado juntos en el film Profondo Rosso (1975) y lo tornarían a hacer, con resultados igualmente atrayentes y sólidos, en Suspiria (1977): esa historia que eriza hasta el último de los cabellos y que trata sobre una escuela de bailarinas, las cuales ocultan un secreto realmente temible y sobrenatural. El propio Argento le concedió 3 meses a la banda para escribir la partitura; donde la misma es como una caja de música pero estremecedora, como una canción de cuna pero con interminables garras, como una bella rosa venenosa y es como si dicha tonada pretendiera ejercer una fatal fascinación en quién la escucha; hasta tal punto que casi no necesita a la propia película para crear dicha zozobra.

Estos lúgubres resultados sónicos los consigue Goblin a través de instrumentos como la celesta y el sintetizador Moog de Claudio Simonetti, la tabla de Fabio Pignatelli o el bouzouki de Massimo Morante; entre otros componentes de un grupo que continuaría trabajando junto a Dario Argento en más películas y podría considerárseles, en Italia, unos sucesores, en los 70, en cuanto a fructíferas asociaciones del Séptimo Arte como la de Ennio Morricone y Sergio Leone, en los 60. Incluso la renombrada web musical americana, Pitchfork, le concedió un lugar destacado, en 1979, a esta mentada sintonía.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Jessica Harper, Stefania Casini, Alida Valli, Joan Bennet, Barbara Magnolfi, Susana Javicoli, Eva Axén, Udo Kier, Flavio Bucci y Miguel Bosé; en los principales papeles.

-DIRECTOR: Dario Argento.

(T-1) Tema principal de IT FOLLOWS (2014)

-APUNTES: Aunque especializado, previamente, en populares video-juegos como Fez, el músico neoyorquino Richard Vreelan, alias Disasterpeace, realiza aquí su primeriza incursión en el cine y con resultados óptimos, ya que consigue imprimir un notable acompañamiento a una trama basada en maldiciones sexuales y protagonizada por la personaje de Jay Heigh. Ya de antes, el mismo Vreelan fascinó al director David Robert Mitchell a través del sonido del video-juego comentado, así que éste segundo le requirió sus servicios para trabajar en It Follows.

Aunque Disasterpeace era novato en estas lides y pensaba que le costaría al menos 6 meses en armar una banda sonora adecuada para la ocasión, al final, el director del film facilitó que el trabajo de montaje se efectuara en tan solo 3 semanas, pidiendo al propio Vreelan que tomase como punto de apoyo su propio video-juego mentado, Fez y también se mirase en espejos armónicos de los años 80 como el propio John Carpenter y su Halloween o de los años 60 con Bernard Herrmann y su Psicosis; entre otros. De este modo, se iría más rápido en la composición y al final, el autor en cuestión logró componer en solo 20 días una nueva melodía, siendo electrónica la misma y plena de sintetizador moderno. Es éste un instrumento en el que dicho músico tiene mucha fe y él mismo cree que, casualmente, es adecuado para las películas de terror por la extrañeza que causa y por su relación con la fantasía; aunque, curiosamente, el propio Disasterpeace no sea, en realidad, especialmente seguidor de este género cinematográfico sobre emociones fóbicas.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi, Lili Sepe, Linda Boston, Caitlin Burt, Ruby Harris, Christopher Hohman, Bailey Spry y Debbie Williams.

-DIRECTOR: David Robert Mitchell.