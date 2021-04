Cuéntame una canción: “White rabbit” de Jefferson Airplane

One pill makes you larger,

and one pill makes you small

and the ones that mother gives you

don’t do anything at all.

Go ask Alice, when she’s ten feet tall.

///

And if you go chasing rabbits,

and you know you’re going to fall,

tell ‘em a hookah-smoking caterpillar

has given you the call.

And call Alice, when she was just small.

///

When the men on the chessboard

get up and tell you where to go

And you’ve just had some kind of mushroom

and your mind is moving low.

Go ask Alice, I think she’ll know.

///

When logic and proportion

have fallen sloppy dead

and the white knight

is talking backwards

and the red queen’s:

“Off with her head” .

Remember what the dormouse said:

feed your head, feed your head.

Una pastilla te hace más grande

y otra pastilla te hace pequeño

y las que te da tu madre

no te hacen nada, en absoluto.

Pregunta a Alicia, cuando crece 3 metros.

///

Y si vas a cazar conejos

y sabes que vas a caer,

diles que la oruga que fuma en pipa

te ha llamado.

Y llama a Alicia solo cuando empequeñece.

///

Cuando los hombres en el tablero de ajedrez

se levantan y te dicen donde ir

y tú te has tomado algún tipo de seta

y tu mente se mueve con dificultad.

Pregúntale a Alicia, ella lo sabrá.

///

Cuando la lógica y la proporción

caen de manera descuidada

y el caballero blanco

está hablando al revés

y la reina roja dice:

“¡Que le corten la cabeza!”.

Recuerda lo que dijo el lirón:

alimenta tu cabeza, alimenta tu cabeza.