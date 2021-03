Tras su exitoso debut en solitario con ‘Estado de Alarma’, Luna Valle nos trae ‘Cultura Audiovisual’, una preciosa canción sobre su paso por la escuela ahora que ha cumplido la mayoría de edad.

La producción de ‘Cultura Audiovisual’ ha corrido a cargo de Fffflashback, quién también ha realizado la mezcla y arreglos junto a Tórtel. Masterización de Álex Ferrer y portada de Klumi Pico Tres.

‘Cultura Audiovisual’ habla de mi colegio, de las cosas que imagino mientras me hablan de Tiziano, de los apuntes que no se acaban por más que pases las páginas y de las personas a las que les dedicas canciones.

No quiero estudiar, solo quiero que me pasen cosas increíbles y llamar a alguien para que venga a verlas conmigo. Aún así, no quiero olvidarme de mi colegio, de este sitio y de estos años, y de las cosas emocionantes. Me acuerdo de los pasillos y de mi profesor de dibujo y de cuando me dejó un libro de Dalí. Me acuerdo de mi profesora de inglés a la que no le caigo muy bien porque soy un poco rebelde. Me acuerdo de ese chico. Me acuerdo del primer día. Me acuerdo del patio con mis amigas, esas que ahora ya no lo son tanto porque las cosas cambian. Me acuerdo perfectamente de ese examen de fundamentos del arte. Me acuerdo de la silla rota. Me acuerdo del miedo a levantar la mano. Me acuerdo de cuando nos saltábamos educación física. Me acuerdo de que llego diez minutos tarde todas las mañanas. Me acuerdo de mis dibujitos en la mesa. Creo que me acordaré siempre. Quiero acordarme siempre. Luna Valle, marzo 2021.

Escucha ‘Cultura Audiovisual’, nuevo single y video de Luna Valle