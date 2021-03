Brett Anderson ofrece concierto especial versionando a Bowie, Echo & The Bunnymen y Mercury Rev

Brett Anderson de Suede, se ha unido a Charles Hazlewood y la Paraorchestra junto al guitarrista Adrian Utley (Portishead) y la vocalista invitada Nadine Shah, para poner en marcha Death Songbook, una interpretación especial única en la que rescatan canciones de iconos como Echo and the Bunnymen, Skeeter Davis, Japan, David Bowie / Jacques Brel, Mercury Rev y Suede. Un exquisito cancionero con delicadas nuevas versiones de canciones sobre la muerte; la muerte del amor y de la pérdida y la trascendencia.

En un viaje a través de la melancolía y la euforia de la pérdida, Death Songbook abarca un conjunto predominantemente acústico, que celebra una multiplicidad de estilos y composición de canciones, estados de ánimo y texturas a través de una música inusual. combinación de instrumentos, para un paisaje sonoro espectral y etéreo. Instrumentos antiguos como Dulzainas, campanillas y flautas dulces se sientan a un lado del piano Wurlitzer, la flauta alta y el vibráfono muy procesado; creando calidez, profundidad, espacio y comodidad.

“Este fue un proyecto muy bonito que sucedió en medio de la oscuridad de enero. Me encantó el trabajo de Nadine desde que escuché a Fool. Ella y yo habíamos hablado sobre hacer algo juntos durante años, al igual que Charles y yo, a quien también admiro desde hace tiempo . Que todo esto sucediera contra viento y marea con esos maravillosos músicos de Paraorchestra, además de los talentos de Adrian Utley y Seb Rochford, fue maravilloso “. – Brett Anderson.

Las canciones interpretadas son en este proyecto son:

1. The Killing Moon – Echo and the Bunnymen

2. Unsung – Brett Anderson

3. Nightporter – Japan

4. The End of the World – Skeeter Davis

5. He’s Dead – Suede

6. Wonderful Life – BLACK

7. The Next Life – Suede

8. Holes – Mercury Rev

9. My Death – Brel (David Bowie version)

Disfruta del concierto de Brett Anderson junto a Charles Hazlewood y la Paraorchestra