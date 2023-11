Deaf Whale publican dos nuevos sencillos

Deaf Whale es un grupo nacido en Madrid y formado por José Roa (voz, guitarras, teclados), Gabriel Font (voz, baterías, percusión) con el acompañamiento de Adrián Balanza (bajo). Sus orígenes se remontan al año 2014, y desde entonces han publicado dos discos: From Wood and Stone en 2015, y Lessened Shadows en 2018. En breve lanzarán el tercero, Trails of Gold, con el que la banda afirma cerrar una trilogía de álbumes conceptuales en los que han tocado temas como la pérdida, el cambio, la ansiedad, los obstáculos en la vida y la forma de lidiar con todo ello.

Hace un par de semanas Deaf Whale publicaron un sencillo de anticipo titulado «Tied at midnight», al que el pasado jueves añadieron «Black carpet ride». Además, al tiempo que lanzaban este segundo avance de su nuevo disco, mostraron también el vídeo que han realizado para «Tied at midnight». El videoclip ha sido producido por Filmint con dirección del propio grupo.

A continuación puedes escuchar los nuevos sencillos de Deaf Whale, «Tied at midnight» y «Black carpet ride», en Spotify.