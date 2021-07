Death Valley Girls tienen nuevo vídeo para ‘I’m A Man Too’

Después de lanzar su álbum Under the Spell of Joy el año pasado, Death Valley Girls anuncian la reedición de su debut Glow in the Dark (2016) para el próximo 27 de agosto, un álbum que llegará a través de Suicide Squeeze Records. Para aprovecharlo comparten un nuevo video de su sencillo “I’m A Man Too”.

Hablando sobre la pista, Bonnie Bloomgarden, vocalista y guitarrista de Death Valley Girls comenta: “Lo que significa ser un hombre y lo que esperamos de una mujer ha tenido un impacto negativo en todas nuestras vidas. La forma en que nos tratamos a nosotros mismos no debe basarse en en los ideales de género de la sociedad. Todos somos una combinación única de energía femenina y masculina. Está en constante cambio. Alguien que te dice cómo ser tú mismo es lo más ridículo y dañino que puedo imaginar. Eres una hermosa combinación de muchos cosas. Conócete a ti mismo, sé lo más auténtico que puedas ser. Respétate a ti mismo y a quienes son los demás; ¡eso es lo que somos!”.

Disfruta el vídeo de ‘I’m A Man Too’ de Death Valley Girls