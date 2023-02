El maestro Burt Bacharach fallece a los 94 años

Burt Bacharach ha muerto a los 94 años según ha confirmado sus familiares a través de las redes sociales.

«Con el corazón entristecido, compartimos el fallecimiento de nuestro padre, esposo y amigo. Él dio tanto al mundo y estamos eternamente agradecidos. La música siempre estará ahí, así que por favor sigan escuchando. Enviamos nuestro amor desde el equipo Bacharach, porque eso es lo que son los amigos.»

El maestro de la canción elegante

Hablar de Bacharach es hacerlo de uno de los compositores más importantes e influyentes de la música popular del siglo XX. Nacido en 1928, comenzó su carrera musical como pianista y arreglista, trabajando con algunos de los más grandes artistas de la época, incluyendo Marlene Dietrich y el cantante de jazz Johnny Mathis. Pero si por algo será recordado es por haber firmado algunos de los temas más redondos de su generación. Su estilo único y sofisticado de composición, combinando elementos del jazz, la música clásica y la música pop dejó sus temas en manos de algunos de los más grandes artistas de la música pop, incluyendo Scott Walker, Dionne Warwick, Chuck Jackson, Gene McDaniels, Tom Jones, The Carpenters o The Beatles o Dusty Springfield.

Entre los hitos más importantes de la carrera de Bacharach se incluyen sus colaboraciones con el letrista Hal David, con quien escribió algunas de las canciones más reconocidas y exitosas de la música pop, incluyendo «What the World Needs Now Is Love», «I Say a Little Prayer», «Alfie», «Promises, Promises», «What’s New Pussycat», «Walk on By» y «Close to You». En los años 80 trabajó junto a Bayer Sager escribiendo temas para Roberta Flack y Neil Diamond, entre otros. Entre sus últimas colaboraciones destaca la que tuvo a lo largo de los años con Elvis Costello, que se reunirán próximamente en el recopilatorio The Songs of Bacharach & Costello.

Fue reconocido con numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera, incluyendo seis premios Grammy y tres premios Oscar por su trabajo en la banda sonora del films como Butch Cassidy and the Sundance Kid, donde aparecía la popular «Raindrops Keep Fallin’ on My Head».

Descanse en paz

