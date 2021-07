Escucha a J Balvin versionando a Metallica

Como te venimos contando, Metallica celebrará el 30 aniversario de The Black Album con una enorme colección de versiones de algunos de los nombres más importantes de la música.

El próximo 10 de septiembre podremos escuchar el disco, que llegará en formato físico el 1 de octubre, cuenta con las contribuciones de más de 50 artistas, incluyendo a Miley Cyrus, Elton John, Dave Gahan (Depeche Mode), St. Vincent, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Weezer , Mac DeMarco, Cage the Elephant, Kamasi Washington, Portugal. the Man, IDLES, Rodrigo y Gabriel, Moses Sumney y J Balvin.

Había mucha curiosidad por parte del público por escuchar cómo el artista colombiano de reguetón y música urbana iba a afrontar una versión de un tema como el “Wherever I May Roam” de Metallica. La respuesta la tienes a continuación.

Escucha J Balvin – “Wherever I May Roam” de Metallica