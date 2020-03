Depeche Mode celebran los 30 años de Violator con este boxset

El proyecto de lanzamiento de los singles en vinilo 12? de Depeche Mode, llevado a cabo por Sony Music Entertainment, continúa con la edición de Violator | The 12? Singles.

El próximo 19 de marzo se cumplen 30 años de la publicación del disco más celebrado de la banda de Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher y es el momento en que siga la serie de lanzamientos con los que están reeditando todos los maxi singles de su carrera, desde Speak & Spell | The Singles y A Broken Frame | The Singles, publicados el 31 de agosto de 2018. La segunda entrega—Construction Time Again | The 12? Singles y Some Great Reward | The 12? Singles—llegó el 14 de diciembre de 2018 y la tercera, con Black Celebration | The 12? Singles y Music For The Masses | The 12? Singles el pasado mayo de 2019.

Cada una de las cajas de la serie contiene los singles de cada álbum de Depeche Mode en vinilo de 12? con sonido de alta calidad y audio masterizado a partir de las cintas originales. El diseño de las portadas de cada una de las cajas recopilatorias se basa en iconografía inspirada en los lanzamientos originales; las fundas de los vinilos incluyen los diseños de los singles originales.

The Depeche Mode 12? Singles Series continuará en los próximos años, con nuevas cajas recopilatorias de singles pertenecientes a cada uno de los álbumes de la banda, publicadas en ediciones de lujo y para coleccionistas que aprecien el mejor sonido.

Depeche Mode, Violator: The 12? Singles

Personal Jesus (12BONG 17)

A “Personal Jesus (Holier Than Thou Approach)” 5.49

B “Dangerous (Sensual Mix)” 5.22

B “Personal Jesus (Acoustic)” 3.27

Personal Jesus (L12BONG 17)

A “Personal Jesus (Pump Mix)” 7:47

B “Personal Jesus (Telephone Stomp Mix)” 5.34

B “Dangerous (Hazchemix)” 5.34

Enjoy The Silence (12BONG 18)

A “Enjoy The Silence (7” Version)” 4.18

A “Enjoy The Silence (Hands And Feet Mix)” 6.41

B “Enjoy The Silence (Ecstatic Dub)” 5.44

B “Sibeling” 3.20

Enjoy The Silence (L12BONG 18)

A “Enjoy The Silence (Bass Line)” 7:42

A “Enjoy The Silence (Harmonium)” 2:43

B “Enjoy The Silence (Ricki Tik Tik Mix)” 5:33

B “Memphisto” 4:01

Enjoy The Silence (XL12BONG 18)

A “Enjoy The Silence (The Quad: Final Mix)” 15:30

(Includes etching on the reverse side)

Policy Of Truth (12BONG 19)

A “Policy Of Truth (Beat Box)” 6:31

B “Policy Of Truth (Capitol Mix)” 8:01

B “Kaleid (When Worlds Mix)” 5:23

Policy Of Truth (L12BONG 19)

A “Policy Of Truth (Trancentral Mix)” 5:55

B “Kaleid (Remix)” 4:36

B “Policy Of Truth (Pavlov’s Dub)” 6:02

World In My Eyes (12BONG 20)

A “World In My Eyes (Oil Tank Mix)” 7:29

B “Happiest Girl (Kiss-A-Mix)” 6:15

B “Sea Of Sin (Sensoria)” 6:08

World In My Eyes (L12BONG 20)

A “World In My Eyes (Dub In My Eyes)” 6:54

B “World In My Eyes (Mode To Joy)” 6:28

B “Happiest Girl (The Pulsating Orbital Mix)” 6:26

World In My Eyes (P12BONG 20)

A “World In My Eyes (Mayhem Mode)” 4:55

B “Happiest Girl (The Pulsating Orbital Mix)” 7:58