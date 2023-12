Diez discos asiáticos de 2023 para ‘Desde Asia con Amor y Pop’

La motivación principal cuando inauguramos el podcast Desde Asia con Amor y Pop era la de dar a conocer la música más que interesante que se estaba produciendo fuera de las fronteras habituales de escucha, ya fuera EEUU, Europa o Australia, fuentes del 99% de lo que nos llega por los canales habituales de difusión.

Desde hace años la escena independiente y underground de Asia está produciendo buenísimos artistas y discos, más que destacables. Salvo casos puntuales como los de Mocca o Say Sue Me pocas bandas de esta escena han tenido cierta repercusión más allá de sus fronteras.

No te soltaremos el tópico de que prestar atención a estas nuevas músicas puede ampliar tus horizontes culturales porque los estilos que te presentamos son exactamente los mismos que ya conoces, indiepop y shoegaze mayoritariamente. Pero sí que existe cierto miedo o prejuicio hacía artistas fuera de lo que es más conocido, sobre todo desde países que se pueden considerar «exóticos» y eso es un auténtico error. Descubrir nuevos artistas, músicas y canciones no siempre es fácil y requiere tiempo e inquietud.

Así que, hoy te proponemos diez discos publicados en Asia en este 2023 de diversos estilos pero siempre dentro de nuestro paraguas estilístico habitual, que creemos que debes conocer.

Huimos del titular de » Los mejores discos de 2023…» porque ni son mejores ni peores que otros. En cambio, sí son los que más nos han gustado dentro de una gota minúscula de discos escuchados en un océano de publicaciones absolutamente inabarcables. Algunos no han aparecido por nuestro podcast, los tenemos en la lista de pendientes, otros sí. En cualquier caso, esperamos que sean de tu agrado.

Grrrl Gang – Spunky

El trío de Yogyakarta no nos ha defraudado lo más mínimo y su último álbum sigue la estela de su anterior Here to stay! Trallazos cortos y energéticos de pop-punk.

Spunky! de Grrrl Gang

Megumi Acorda – Silver Fairy

Desde Manila, Megumi Acorda ha facturado uno de los discos de dream-pop más bonitos de todo 2023. Canciones llenas de hermosos paisajes sonoros y melancolía.

Silver Fairy de Megumi Acorda

Noa Mal – HOLY HOUR

La joven filipina es todo un prodigio de creatividad. Tres discos publicados durante este año y posiblemente antes de que acabe el año publique otro. Es su norma habitual porque su estilo es el lofi llevado al máximo. Todo lo toca ella, lo produce y lo graba en su propia habitación. «Hoy Hour » fiel a su estilo, está compuesto de diez canciones cortas y directas.

HOLY HOUR de Noa Mal

Tossing Seed – When You Come Around

Estructuras melódicas de power pop aderezadas de distorsión guitarrera. Así es el ep de Tossing Seed que tanto nos ha gustado. La banda de Indonesia ha conseguido un éxito evidente al publicar su disco en dos discográficas diferentes. Paska Records y Small Animals Records.

When You Come Around de Tossing Seed

Crayola Eyes – Gushing

Otra banda de Indonesia que después de varios años en el mundo de la música ha conseguido publicar su primer álbum. ¡Y qué álbum! Un caleidoscopio de krauktrock y neo-psicodelia lleno de sonidos contundentes, ácidos y lisérgicos. ¡Y el vinilo tiene distribución desde UK!

Gushing de Crayola Eyes

Looprider – Metamorphose

Looprider es una banda de rock expansivo y no se ciñen a un estilo determinado. En su nuevo álbum este trio japonés aúna noise, psicodelia, grunge, slowcore y shoegaze en ocho canciones. ¡Y en tres de ellas no utilizan bajo! Nunca podrás decir que Metamorphose es un disco aburrido.

Metamorphose de Looprider

Mophing People – MPPP

Primer álbum de la banda de Osaka después de dos eps que no ha defraudado lo más mínimo. Han sabido dar lo que de ellos se esperaba, canciones vitaminantes y energéticas de sonido grunge muy noventero pero con muy buenas melodías. Garantía Gerpfast Record.

MPPP de mophing people

RE:nan – 4.1 Leaving Depression

El joven dúo es de Malang, Indonesia. Publicó en Mayo un ep de 5 canciones con claras influencias ochenteras, OMD, The Mission, New Order o Depeche Mode. Y están más cercanos a la new wave que al postpunk sombrío, con más preponderancia de teclados que de guitarras. Pero cuando ellas aparecen iluminan claramente la canción elegida para ello. Ha sido una sorpresa musical muy grata.

4:1 Leaving Depression de re:NAN

Heals – Emerald

Puesto en el mercado discográfico a principios de noviembre, Emerald no podía quedarse fuera de una selección de discos a recomendar de este 2023. El sonido de la banda es generalmente una mezcla de rock alternativo y shoegazing pero lo que te vas a encontrar en su nuevo álbum son canciones más tendentes a la psicodelia y a cierto progresivo. No he podido evitar encontrar cierto paralelismo con nuestros Rufus T. Firefly. La banda procede de Bandung, Indonesia.

Emerald de Heals

Blush – Supercrush

Un disco publicado en octubre que nos ha enamorado profundamente. La banda de Singapur como ya se preveía por sus anteriores singles ha sacado un disco que ha colmado nuestras expectativas. Indierock, shoegaze, dreampop, slowcore y cualquier otra etiqueta en la que predominen las guitarras encontrarás en Supercrush.

Supercrush de Blush

Escucha el podcast Desde Asia con amor y pop en este enlace.