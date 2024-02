DIIV anuncian disco, ‘Frog In Boiling Water’

DIIV ha anunciado un nuevo álbum, Frog in Boiling Water, sucesor del interesante Deceiver (2019), que saldrá a la venta el próximo 24 de mayo a través de Fantasy.

El cuarto disco de la banda de shoegaze fue producido por Chris Coady y según comentan «casi rompió a la banda». Su título hace referencia a la antigua historia del sapo en una olla de agua fría que se pone a hervir y que permanece en ella hasta que es demasiado tarde. «Entendemos la metáfora como una referencia a un colapso lento, enfermizo y abrumadoramente banal de la sociedad bajo el capitalismo en su fase final, las realidades brutales que quizás hemos llegado a aceptar como normales», dice la banda. «Esa es el agua hirviendo y nosotros somos los sapos. El álbum es más o menos una colección de instantáneas desde varios ángulos de nuestra condición moderna, que creemos que resalta cómo se ve este colapso y, más particularmente, cómo se siente».

El álbum viene anticipado por «Brown Paper Bag», una canción lenta, densa pero elevada.

Estas serán las canciones de ‘Frog In Boiling Water’ de DIIV

1. In Amber

2. Brown Paper Bag

3. Raining On Your Pillow

4. Frog In Boiling Water

5. Everyone Out

6. Reflected

7. Somber the Drums

8. Little Birds

9. Soul-net

10. Fender on the Freeway