IDLES – CRAWLER (Partisan Records / [PIAS])

IDLES regresan para demostrar que más allá de los ramalazos punk que desbordan de sus poses post-punk, existen otros registros capaces de enriquecer su radio de acción. Ha pasado poco apenas un año desde que entregaran el sólido Ultra Mono (2020) y los de Bristol están de vuelta con CRAWLER, disco que como pudimos comprobar en la apasionada y genial “The Beachland Ballroom” que lo anticipó, puede transportarnos a lugares que no imaginábamos cuando les descubrimos.

Y es que los de Joe Talbot han querido ir un paso más allá de sus abrumadoras, sinceras y violentas composiciones. En su cuarta entrega miran por primera vez hacia adentro, mostrándose introspectivos e incluso frágiles, abriéndose en canal para compartir su dolor y hablar sin tapujos de traumas o adicciones propias y ajenas: “Me puse de rodillas / Y le rogué a mi madre / Con una botella en una mano / Es uno o el otro”, narran en “The Wheel”.

Para darle forma a CRAWLER han confiado en el productor de hip hop Kenny Beats (Vince Staples, slowthai), que junto al guitarrista de la banda Mark Bowen, construyen el envoltorio que embellece momentos tan notables como la oscura y hedonista “When the Lights Come On”, el sucio speech de “Car Crash” sobre un accidente causado por el consumo de drogas o el toque funk-punk de “The New Sensation”. Es difícil no dejarse atrapar por los aires experimentales e industriales de “Progress”, por los guitarrazos de “Stockholm Syndrome”, el rugido final de “The End” o el toque esperanzador de “Crawl!” y es que a pesar de lo chungo de su discurso, CRAWLER recalca la importancia de mirar hacia delante y no volver a caer en los errores del pasado. Como avisan en el tramo final de la expansiva “MTT 420 RR” que abre el disco: “Are you ready for the storm?”. Sí, lo estamos.

Escucha IDLES – CRAWLER