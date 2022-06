Gorillaz comparten nuevo single, ‘Cracker Island’

Gorillaz lanzan nuevo single, en compañía del músico norteamericano Stephen Lee Bruner, más conocido como Thundercat.

La banda virtual liderada por Damon Albarn y a Jamie Hewlett vuelve tras el curioso Song Machine: Season One (2020) donde se hacían acompañar de Elton John, Robert Smith, Peter Hook, Slowthai, Slaves, Désolé o Fatoumata Diawara, en Meanwhile. Un disco que vino acompañado del EP Meanwhile. homenaje al carnaval de Notting Hill, en el que contaron con Jelani Blackman, Barrington Levi, AJ Tracey y Alicaì Harley.

Su nuevo single, “Cracker Island” junto a Thundercat ya había sido interpretada en directo en sus últimos conciertos, incluyendo su actuación en Primavera Sound. De momento se desconoce si formará parte de una supuesta Season two de su Song Machine, de un nuevo álbum, un EP o si simplemente será un single suelto.

Escucha ‘Cracker Island’ de Gorillaz ft. Thundercat