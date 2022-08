DMA’s están de vuelta con el single ‘I Don’t Need To Hide’

«I Don’t Need To Hide» es el nuevo single de DMA’s. La banda australiana ha regresado con su primer material desde el EP ‘I Love You Unconditionally, Sure Am Going To Miss You‘ de 2021.

Producido por Rich Costey (Sigur Ros, Muse, The Mars Volta, Major Lazer) y Konstantin Kersting (Tones & I, Mallrat, The Jungle Giants), es el primer adelanto de la continuación a su exitoso álbum THE GLOW.

Hablando sobre la canción, el guitarrista de DMA’s, Jonny Took comenta: «Hay una confianza que obtienes cuando encuentras a alguien que te ama por todos tus defectos, peculiaridades y oscuridades».

‘I Don’t Need To Hide’ transmite una palpable sensación de alivio desde el momento en el que comienza a sonar: tensión liberada a través de acordes evocadores y un estribillo poderoso y encomiable. La banda posee la virtud de escribir relatos personales que irremediablemente acaban convirtiéndose en himnos.