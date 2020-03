Viernes 13. “El Retrato” de Dorian Gray. El juego de la evocación sirve para hacer una entrada de lo más llamativa y, de alguna manera, define buena parte, salvo en lo sangriento, las diez nuevas canciones de la banda granadina. En esta misma web adelantamos en exclusiva su último clip, “Aceras y Farolas”, y ahora toca disfrutar de su esperada rentrée.

Salvo “La Canción de Los Cobardes”, grabada y mezclada en Sonobalance por Cheluis, todo el repertorio ha sido grabado y mezclado por las manos y el oído experto de José Antonio Sánchez, Jass, con un resultado sobresaliente que ha dotado al power pop de Dorian Gray de una brillante nitidez. La guinda ha sido puesta por la masterización de Pablo Sánchez. Por supuesto, todo ha sido bien urdido y producido por el propio grupo en Producciones Peligrosas (Peligros, Granada), estudio de referencia por donde han pasado Lagartija Nick, Los Planetas, Niños Mutantes, Sr. Chinarro o José Ignacio Lapido, quien precisamente fue el productor del primer y homónimo álbum de Dorian Gray de 1998.

Salva Serrano (guitarras), Miguel Ángel Robles (batería), Pepe Molina (guitarras) y Paco Chica (bajo y voz), han fijado en el tiempo vivido, intensamente, su principal desarrollo narrativo. “Las Chicas al Poder”, “Recuerda” o “93” son las pruebas más evidentes, pero todo está salpicado de potentes imágenes del ayer rabiosamente puestas al día. Paco Chica, principal compositor de la banda, sabe como pocos mirarse al espejo, así, ha levantado en “El Retrato” sonidos y textos “adictivos y terapéuticos” como él mismo me indica, algo nada desdeñable para alguien influenciado a la vez por The Beatles, Frank Sinatra y The Smiths.

“Afíname”, “Muerde mi lengua” o “Un desastre” destacan por esa potente base rítmica que Dorian Gray siempre ha tenido, sin duda, el bajo de Paco es de los más valiosos del panorama rock, la gravedad de su voz y ese toque tan elegante y british de sus canciones nos traslada, como el propio Paco vuelve a revelarme, a una lluviosa calle del Reino Unido. Allí también estarían muy por encima de la media. La suerte es poder disfrutarlos aquí y ahora, no duden en acercarse a El Retrato, aunque corran el peligro de verse reflejados.

Escucha Dorian Gray – El Retrato