Dos fechas para los míticos Buzzcocks en España

La promotora Eclipse Group ha anunciado dos únicas fechas para los históricos Buzzcocks. Recordemos que la banda ahora liderada por Steve Diggle, después del triste fallecimiento de Pete Shelley, continua no solo defendiendo el legado de Steve y el resto de la banda, también sacando nuevo material.

Buzzcocks son unos auténticos supervivientes del punk U.K 77 que, además de estar metidos en todo el meollo de uno de los capítulos más emocionantes de la historia del rock and roll junto a los Pistols, The Clash, Siouxsie etc. han servido como timón musical para generaciones posteriores. Su cancionero inmortal nunca deja impasible.

Las fechas para esta minigira son estas

01 diciembre. Sala Salamandra. Barcelona

02 diciembre. Sala Shoko. Madrid

Las entradas las puedes conseguir aquí.