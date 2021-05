‘Wolves’, tercer adelanto de lo nuevo de Garbage

Garbage sorprendieron hace algunas semanas con su regreso, que vino anticipado por un primer single, por su implicación social y energía sonora “The Men Who Rule the World”. Con el segundo single “No Gods No Masters” volvieron a sorprender, por tratar el tema de las revueltas callejeras en Chile. Y ahora con “Wolves”, la banda liderada por Shirley Manson, de nuevo vuelven a implicarse en con una temática dura y angulosa.

Según Shirley Manson: “Esta canción me recuerda a mi, cuando era más joven. Cuando mi personalidad tenía dos lados. Herí a tanta gente en mi vida, tanto a sabiendas como sin saberlo. Pero cuando eres joven y estás en modo auto supervivencia, como una serpiente de cascabel joven, no tienes idea de lo potente que es tu veneno. Pero ese veneno mata. Y tú simplemente vas divirtiéndote. ¿Quién vas a ser como persona? ¿Vas a hacer daño o vas a intentar hacer el bien al mundo?”

Producido por Garbage y su productor habitual Billy Bush (Muse, Ash, Against Me!, L7, …). Las semillas de ‘No Gods No Masters’ (a la venta el próximo 11 de junio) se plantaron en el verano de 2018 en el desierto de Palm Springs. El cuarteto se reunió en la casa de uno de los familiares de Steve Marker y esbozó el esqueleto del álbum durante dos semanas, improvisando, experimentando y sintiendo las canciones. Luego grabaron todo en demos y se dieron un respiro, para volver a reunirse en Los Ángeles más adelante y terminar el disco.

Escucha “Wolves” de Garbage