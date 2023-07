El festival portugués Luna Fest sigue anunciando incorporaciones

Tal y como veníamos comentando, el festival luso Luna Fest estaba creando un cartel de lo más completo, pero poco podíamos sospechar que se iba a convertir en un festival primordial, en lo tocante a estrellas clásicas del universo del punk, la new wave y del rock & roll, en Europa.

Aunque la caída de su cartel de Devo ha sido un duro golpe, tanto para la organización del festival, como para los fans de los de Akron, desde la organización han comentado que están trabajando para sustituir a estos por otras grandes estrellas.

A pesar de las sorpresas inherentes a un festival de tal envergadura, el Luna Fest sigue anunciando nuevas incorporaciones, como por ejemplo los británicos Oh! Gunquit, el quinteto de Londres, practicantes de una mezcla de: surf, garage y soul, cuyos directos son de lo más divertido.

Completan – de momento – el cartel: The Damned, John Cale, Gang of Four, o The Buzzcocks, que por sí solos ya eran una buena excusa para ir, al cartel definitivo se suman leyendas como: Undertones, The Only Ones, Rezillos, The Fleshtones, A Certain Ratio, o Dissidenten. Encontramos también a los siempre gamberros The Black Lips, los neoyorkinos y difíciles de ver en directo fuera de su hábitat; The Star Spangles y bandas de nuevo cuño como los españoles La Élite o a los powerpoperos The Speedways.

En fin, un plantel de ensueño que se celebra en la ciudad de Coimbra entre los días 16 y 20 de agosto.

Puedes adquirir las entradas y ver el cartel completo en su web.