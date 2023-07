El mundo de la música se despide de Sinéad O’Connor

Ayer dábamos la noticia de la muerte de Sinéad O’Connor a los 56 años. La cantante tuvo una vida llena de momentos difíciles con abusos, maltrato, entradas y salidas de clínicas mentales y terminó de colapsar hace 18 meses después de la pérdida de su hijo Shane, que se suicidó a los 17 años.

Dotada de una portentosa voz, dejó una decena de discos, canciones memorables y un importante legado, con más aciertos que errores en lo personal y un aura de paria que nunca pudo quitarse de encima.

El mundo de la música también ha quedado impactado por la noticia y así se están despidiendo de ella:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ?garbage? (@garbage)

RIP Sinéad O’Connor, I loved working with you making photos, doing gigs in Ireland together and chats, all my love to your family. pic.twitter.com/49ryuIhGTQ — Bryan Adams (@bryanadams) July 26, 2023

Sinead was the true embodiment of a punk spirit. She did not compromise and that made her life more of a struggle. Hoping that she has found peace x pic.twitter.com/wLAY6ZTI0J — Tim Burgess (@Tim_Burgess) July 26, 2023

Respect to Sinead….. She stood for something… Unlike most people…. Rest Easy..?? https://t.co/3nbO3w22zv — ICE T (@FINALLEVEL) July 26, 2023

Rest In Beats and PowEr Sinead O Connor who always Brought The Noise https://t.co/HEskvc0KB4 — Chuck D (@MrChuckD) July 26, 2023

I worked with Sinead O’Connor for several albums but adored her from the start.

I have always said this when someone passes, but I mean it more than ever: May she rest in peace.

She deserves it, wanted it, strived for it and could never achieve it.

I will miss her greatly. pic.twitter.com/vqRwI3fVlS — Eric Alper ? (@ThatEricAlper) July 26, 2023

RIP Sinéad O’Connor, I only met her once. In a rehearsal studio in London. Quiet and beautiful. I hope she found peace at last. — Lol Tolhurst (@LolTolhurst) July 26, 2023

RIP Sinead O’Connor. Very sad to hear of the passing of singer and activist Sinead O’Connor at only 56. So often troubled, always courageous, outspoken and controversial. She was an icon. Rest easy Sinead. pic.twitter.com/s0Ny1JnzpL — UB40 (@UB40OFFICIAL) July 26, 2023

RiP SiNEAD O’CONNOR A Beautiful Soul. Hearin Collaborating with and hearing Sinead sing my songs in the studio in Dublin was magical and a highlight of my musical life. A Beautiful soul LOVE TO HER FAMILY X — Ian Brown (@ianbrown) July 26, 2023

RIP Sinéad O’Connor ?? — Sleaford Mods (@sleafordmods) July 26, 2023

Sinéad O’Connor was braver than brave. May she rest in peace. pic.twitter.com/UHBDlvK9xR — Billy Bragg (@billybragg) July 26, 2023

OMG No ?…… Rest in Peace & Love the immensely talented Sinead O’Connor…. what a heart-break to hear this.. ???I had the humbling privilege of working alongside her with @MassiveAttackUK ..She was so incredibly kind, interesting & funny. What awful, awful news.????? pic.twitter.com/GU9sZAymEZ — Dot Allison ? (@DotAllisonmusic) July 26, 2023

Sinead ??

Wake Up & Make Love With Me

Sinead O’connor & The Blockheads #RIPSineadOConnor pic.twitter.com/SclsutOgmP — TheBlockheads (@BlockheadsPage) July 26, 2023

Very sad to hear the passing of Sinead O’Connor. May you be at peace with your Son. Big Love ???? pic.twitter.com/gFPUe0ENHO — ALI CAMPBELL (@UB40) July 26, 2023

respect and love to sinead o’connor forever and ever. a true definition of the word icon. — Bethany Cosentino (@BethanyCoast) July 26, 2023

Sad to hear of the passing of sister Shuhada Sadaqat, also known as Sinéad O’Connor. She was a tender soul, may God, Most Merciful, grant her everlasting peace. Inna lillahi wa inna ilayhi rajioon – Verily we belong to God, and verily to Him do we return. 2:156 pic.twitter.com/arcZ3fPWK9 — Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) July 26, 2023

Coincidimos en Chile y durante varios días nuestras manos y nuestras voces se juntaron varias veces. D.E.P. Sinéad O’Connor pic.twitter.com/UcwYGcxtA0 — Luz Casal (@LuzCasalOficial) July 26, 2023

En recuerdo de #SineadOConnor Gracias por tu música y por tu honestidad! DEPhttps://t.co/Wu0s1tgtK2 — Amaral (@amaraloficial) July 26, 2023

“Ella tenía solo tanto ‘yo’ que dar… La despidieron de su sello discográfico después de vender 7 millones de álbumes para ellos. Su cabeza se perdió, sí, pero nunca dejó de ser interesante. No había hecho nada malo. Tenía una orgullosa vulnerabilidad … y hay un cierto odio de la industria musical hacia los cantantes que no encajan (esto lo sé demasiado bien), y nunca son elogiados hasta después de la muerte, cuando finalmente no pueden responder. El cruel patio de juegos de la fama está rebosante de elogios para Sinead hoy … con las habituales etiquetas estúpidas de «ícono» y «leyenda». La elogian ahora SOLO porque es demasiado tarde. No tuvieron el coraje de apoyarla cuando estaba viva y lo buscaba. La prensa etiqueta a los artistas como molestias debido a lo que no revelan … y llamarían a Sinead triste, gorda, impactante, loca … ¡oh, pero no hoy! Los directores ejecutivos de música que pusieron su mejor sonrisa encantadora mientras la rechazaban para su lista de artistas ahora hacen fila para llamarla «ícono feminista», y las celebridades de quince minutos y los duendes del infierno y los sellos discográficos de diversidad artificialmente estimulada se agolpan en Twitter para twittear sus parloteos … cuando fueron USTEDES quienes convencieron a Sinead de que se rindiera … porque ella se negó a ser etiquetada y fue degradada, como aquellos pocos que mueven el mundo siempre son degradados. ¿Por qué a ALGUIEN le sorprende que Sinead O’Connor esté muerta? ¿Quién se preocupó lo suficiente como para salvar a Judy Garland, Whitney Houston, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Billie Holiday? ¿A dónde vas cuando la muerte puede ser la mejor solución? ¿Valió la pena esta locura musical en la vida de Sinead? No, no lo valió. Ella era un desafío y no podía ser encasillada, y tuvo el coraje de hablar cuando todos los demás permanecían seguros en silencio. Fue acosada simplemente por ser ella misma. Sus ojos finalmente se cerraron en busca de un alma que pudiera llamar suya. Como siempre, los medios torpes no entienden el punto y, con la boca cerrada, regresan a las estúpidas etiquetas de «ícono» y «leyenda», cuando la semana pasada habrían sido palabras mucho más crueles y despectivas. Mañana los aduladores hipócritas volverán a sus publicaciones de mierda en línea y su acogedora Cultura del Cáncer y su superioridad moral y sus obituarios de vómito repetido … todo lo cual te atrapará mintiendo en días como hoy … cuando Sinead no necesita tu estéril basura».

MORRISSEY

26 de julio, 2023.