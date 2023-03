Devo, Black Lips, Gang of Four y más, en el festival portugués Luna Fest

El festival luso Luna Fest ha anunciado gran parte de su cartel y la verdad es que puede ser un festival de ensueño. Como cabezas de cartel han confirmado nada más y nada menos que a los míticos Devo, a los que no suele ser fáciles de ver en directo por Europa. Desde Estados Unidos también vienen al festival: Black Lips y los veteranos The Fleshtones.

El plantel del Luna Fest continua con: Gang of Four, A Certain Ratio, los franceses Martin Dupont, que parecen estar viviendo una segunda juventud y sus vecinos La Femme.

Como parece que el Luna Fest está tirando la casa por la ventana en cuanto a artistas solventes, también se suman a la fiesta el aleman Robert Görl y su proyecto DAF desde Berlín. Completan los artistas confirmados hasta el momento, otros míticos e imprescindibles para entender la historia del punk y la nueva ola, los británicos The Buzzcocks.

Desde la organización del festival indican que todavía quedan muchas sorpresas, de seguir así puede convertirse en uno de los festivales a tener en cuenta en la península. Iremos informando de todas las novedades.

El Luna Fest se celebra en la bella ciudad de Coímbra entre el 16 y el 20 de agosto.

Las entradas se pueden conseguir a través de la web del festival https://www.lunafestcoimbra.com/