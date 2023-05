El garage pop de Las Robertas, en Madrid

El grupo costarricense de garage pop Las Robertas regresa a Madrid cinco años después para presentar su nuevo disco Love Is The Answer, editado el pasado febrero a través de Kanine Records. La presentación tendrá lugar el 31 de mayo en la Sala Wurlitzer Ballroom.

Formados en San José, Costa Rica, Las Robertas mezcla influencias del underground de los años 60 (The Velvet Underground, The Seeds, Jefferson Airplane, The Byrds) con grupos del siglo XXI como Night Beats, Fuzz Club, Sonic Youth y The Breeders. El productor Owen Morris (Oasis, The Verve, Ash) descubrió a la banda por casualidad en una pequeña fiesta en una galería de arte de su ciudad natal y aceptó producir su próximo disco.

Aunque Las Robertas son reconocidas como una de las agrupaciones señeras del reducto alternativo de Costa Rica y son un emblema latinoamericano de los grupos con una mujer al frente, su música no se limita a estas etiquetas. Son una de las formaciones de rock alternativo más emocionantes del mundo y su último álbum, Love Is the Answer, es una muestra de su amor por las guitarras que a veces evoca la década de los 60 y otras veces la de los 90, y que también recuerda a la camada C-86 y a la actualidad musical. Con la carismática Mercedes Oller liderando la banda, ofrecen un sonido único y cautivador.

Entradas para Las Robertas

31 DE MAYO DE 2023 EN WURLITZER BALLROOM, Puertas 21:30

Wurlitzer Ballroom / Calle de las Tres Cruces Número 12, Madrid / Metro Sol – Gran Vía.

Entradas Anticipada 14€ / 18€ Taquilla.

Puntos de Venta en Tiendas de Discos: Escridiscos (Calle Navas de Tolosa Número 4. Madrid)