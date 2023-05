Windser estrena el EP Panoramic Sessions

Hace apenas seis meses que te presentamos, en esta misma sección, el primer EP del californiano Windser, y ya te estamos hablando de su continuación. Este segundo trabajo de Jordan Topf, nombre real del cantautor, se titula Panoramic Sessions. En realidad son las mismas canciones de su debut grabadas de nuevo en formato acústico. Estas nuevas grabaciones tuvieron lugar en The Panoramic House (de ahí el nombre del EP), un estudio con vistas al mar a unos 30 kms. al norte de San Francisco en el que han grabado Feist, Band of Horses, Kevin Morby o My Morning Jacket, entre otros grandes nombres.

En este nuevo EP Windser ha desnudado sus canciones de prácticamente todos los añadidos eléctricos, quedándose generalmente con su guitarra, sutiles percusiones, ocasionales efectos y bellos coros. No es poca cosa, pero suficiente para cambiar el ambiente de aquellos temas y volverlos más íntimos, cercanos y cálidos, como contagiados por el paisaje que envolvía las sesiones de grabación.

Aquí una muestra de lo que suena en sus Panoramic Sessions:

Aunque las canciones son muy recientes, con estas Panoramic Sessions su autor nos ofrece la oportunidad de revisarlas en otra onda bastante distinta, compartiendo con él ese proceso de reducción, concentración y minimización del sonido.

Aquí puedes escuchar entero este nuevo EP de Windser, Panoramic Sessions.