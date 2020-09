El Mercury Prize 2020 es para Michael Kiwanuka

Ya se conoce el Mercury Prize de 2020. Michael Kiwanuka, el músico británico que mezcla con maestría la calidez del soul con la intimidad del folk se ha impuesto a sus compañeros con el genial Kiwanuka. Anoche se entregó el prestigioso galardón que premia al mejor álbum del Reino Unido o Irlanda y para el que también estaban nominados artistas como Porridge Radio, Dua Lipa o Charli XCX.

El jurado estaba conformado por artistas como Anna Calvi, Gaz Coombes de Supergrass, Jorja Smith o Jamie Cullum, además de otros miembros de la industria y la prensa musical británica.

Esta era la lista de discos:

Porridge Radio – Every Bad

Dua Lipa – Future Nostalgia

Laura Marling – Song for Our Daughter

Sports Team – Deep Down Happy

Kano – Hoodies All Summer

Anna Meredith – FIBS

Georgia – Seeking Thrills

Lanterns on the Lake – Spook the Herd

Moses Boyd – Dark Matter

Charli XCX – how i’m feeling now

Stormzy – Heavy Is the Head

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Siendo Kiwanuka de Michael Kiwanuka el vencedor.