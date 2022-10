El Mercury Prize 2022 es para Little Simz

Little Simz se ha proclamado ganadora de la presente edición de los Mercury Prize. Unos premios que distinguen al mejor disco del año editado en Gran Bretaña en Irlanda.

Su álbum Sometimes I Might Be Introvert (8º mejor disco de 2021 para Muzikalia) se ha impuesto a los de artistas como Harry Styles, Wet Leg, Yard Act, Joy Crookes, Kojey Radical, Nova Twins, Sam Fender, Jessie Buckley & Bernard Butler, Fergus McCreadie, Gwenno y Self Esteem.

Como te decíamos en nuestra reseña: «En los nada menos que diecinueve cortes que contiene el álbum (aunque cinco de ellos funcionan como interludios) hay una riqueza musical completamente inusitada. Trasciende géneros y barreras. Hay una presencia mayoritaria de la música negra. La herencia africana, el r’n’b, el reggae, incluso el jazz. Todo eso está ahí, sí, pero hay mucho más. Una completa desinhibición a la hora de afrontar el revestimiento de la canción. Muy en función, generalmente, del dramatismo que quiera aportar a unas historias que básicamente expresan el deseo de vocear al mundo lo que realmente lleva dentro su autora, una persona introvertida en lo personal, pero directa, libre y trascendente en lo artístico».

Escucha Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert