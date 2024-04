El Telescopio 752, las vueltas grandes de Alison Cotton y Julia Holter, y la curiosidad mediterránea de Biel Blancafort

Escucharemos la historia apasionante del nuevo de Alison Cotton, «Engelchen», pero la pondremos en contexto redescubriendo su anterior trabajo, «The Portrait You Painted Of Me» (2022).

Repasaremos «Kenoma» (2021) de Biel Blancafort, y escucharemos su nuevo single extraviado, «Misi» (2024)

Nos rendiremos a la catedral de sonido de Julia Holter y «Something In The Room She Moves», pero recordando su art-pop de 2015 en «Have You In My Wilderness»