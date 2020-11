La existencia de todo ser humano suele estar atestada de instantes felices, instantes punzantes, momentos de rabia, instantes de disgusto, momentos depresivos, momentos violentos, instantes llenos de fuego. En ambos extremos, coexisten seres que exteriorizan esos sentimientos por medio de sinfonías y para ello tienen que jugar con fuego. Tal es el caso L.A. Witch, la banda conformada por Ellie English (Baterista), Irita Pai (Bajista) y Sade Sánchez (Vocalista y Guitarrista). Play With Fire a lo largo de nueve tracks cargados de sonidos psicodélicos, con momentos de grunge y mucho groove hace evidente el momento de madurez, de crecimiento que experimenta la banda; sacar un disco que se realizó antes de la pandemia y presentarlo durante la situación de salud que vive el planeta no es nada sencillo y esta agrupación femenina lo hizo sin miedo y de gran forma. “Fire starter” es la pieza con la que abren el disco y es la pieza perfecta para saber de que va tratar el contenido y adentrarnos en el álbum por medio de la apacible, embriagadora e hipnótica voz de Sade Sánchez.

Le siguen cortes como “Gen-Z” y “Sexorexia” que cuentan con lo razonable y el toque puntual para contonearse al placer y satisfacción que el cuerpo lo desee. Si las palabras no adoptan significados, la música de L.A. Witch lo concibe y no queda más que dejarse llevar y deleitarse, como sucede en “Starred”. L.A Witch cuenta con una especie de punk revival con exorbitante nostalgia de psicodelia sesentera, envoltura cataclísmica sabor a la proverbial Velvet Underground. Play With Fire envuelve con letras por demás interesantes y precisas para adoptarlas en diversos estados de ánimo. Se trata de uno de los discos, alejados del mainstream, más exquisitos en lo que va del año y solo se trata de saber si Sade, Irita y Ellie serán más competentes con ellas mismas en el futuro inmediato para mantener ese altísimo nivel de composición y energía exuberante que pocas veces se transmite en los discos de estudio, se debe saber, se demanda y se le debe exigir a este tipo de bandas que nos sigan deleitando con las mismas retadoras y flamantes armonías.

Escucha L.A. Witch – Play With Fire